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Çay tutkunları Çay Festivali'nde

Türk çayı ve dünya çaylarını, çeşitli ülkelerin çay kültürlerini çay severler ile paylaşmak adına düzenlenen Çay Festivali’ne İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Türk çayı ve dünya çaylarını, çeşitli ülkelerin çay kültürlerini çay severler ile paylaşmak adına düzenlenen Çay Festivali'ne İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.


Çay severleri ve çay dinamiklerini bir araya getiren festivalde, açtığı stantlarla yer alan Neslihan Keskinoğlu, ilgiden son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek, üç gün boyunca İzmirlilere yeni tatları keşfetmelerini sağladıklarını söyledi.


Festivalde ayrıca akustik konserler, canlı dans performansları, sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı bir dizi etkinlikler düzenlendi.

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