Çaybaşı’da rengarenk kurtuluş şenliği

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çaybaşı Mahallesi’nde düzenlenen konserde binlerce kişi coştu.

Torbalı’da, düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri bir haftaya yayıldı. Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş şenlikleri, Çaybaşı Mahallesi’nde rengarenk görüntüler oluşturdu. Çaybaşı’da sahneye çıkan İzmirli Birol ve DJ Yılmaz çoğunluğu Roman vatandaşlarından oluşan binlerce kişiyi muhteşem bir gece yaşattı. Konsere; Tire, Bayındır, Selçuk ve Menderes gibi çevre ilçelerden de Roman vatandaşlar katıldı. Çaybaşı Açık Düğün Salonu’nda gerçekleşen konsere rekor düzeyde katılım oldu. Çalan müzik eşliğinde dans edenler renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. 7’den 70’e herkesin eğlendiği konsere eşi Arzu Görmez ile birlikte katılan Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, gelen yoğun istek üzerine Roman vatandaşlarla birlikte oynadı.

Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla bu programı her yıl düzenleme kararı aldığının müjdesini verdi. Çaybaşılılara "Ben sizi çok seviyorum" diyerek seslenen Başkan Görmez, "Kurtuluş şenlikleri kapsamındaki bir faaliyeti de Çaybaşı’da yapmaya karar verdik. Konsere çok yoğun bir katılım oldu. Her sene bu etkinliği tekrarlayalım. Belediye Başkanınız olarak ben Çaybaşı’yı çok seviyorum. Hiç değilse ayda 3-4 kez sizi ziyaret ediyorum. Size her zaman kapım açık. Makamıma gelip de kapımdan beni görmeden geri döneniniz olmamıştır. Sizinle beraberim. El ele, gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Çaybaşı’da birçok yatırıma imza attık, imza atmaya da devam ediyoruz" dedi.

"300 projeyi 5 yıla sığdırdık"

Torbalı’nın 5 yılda iki kat büyümenin ve metropol bir ilçe konumuna gelmenin haklı sevincini yaşadığını belirten Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Torbalı yaşamak, yatırım yapmak için İzmir’de en çok tercih edilen üç ilçeden biri. Burada yaşam kalitesi arttıkça doğal olarak ilgi yoğunlaşıyor. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sanayide, kentleşmede, çevre yatırımlarında, yeşil alan miktarında, sosyal sorumluluk projelerinde, bulvarlarda, yürüyüş yollarında, meydanlarda bir şehri geleceğe taşıyacak ne varsa bütün bunları kapsayan 300 projeyi 5 yıla sığdırdık. Torbalımızın çehresi değişti. Sizin desteğinizle oldu bunlar, Allah sizden razı olsun" dedi.