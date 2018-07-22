Caz Festivalinde Mercan Dede Rüzgarı

“İzmir’i özlemişim” diyen sanatçının konserindeki Ney ve Semazen gösterisi büyük alkış aldı.

İzmir ve çevresinden geçen yıl 30 bine yakın caz tutkunun izlediği muhteşem organizasyon MaviBahçe Kent Meydanı’nda tüm hızıyla sürüyor. Kentin alışveriş ve yaşam merkezi MaviBahçe tarafından düzenlenen, İzmir ve bölge halkının büyük ilgi gösterdiği Cazz Festivali’nin ikinci gününün konukları ENBE Orkestrası’nın yeni albümünde seslendirdiği parçayla dikkat çeken Ezgi Ayçe, dünyaca ünlü Yunan udçu, piyanist ve besteci Alekos Vretos Project ve dünyaca ünlü Türk neyzen ve besteci Mercan Dede oldu. Mercan Dede ve grup üyelerinin performansı izleyicileri adeta büyüledi. Perküsyon Mert Elmas’ın solo gösterisi ise büyük alkış aldı.

Türkiye’nin en başarılı caz vokallerinden Jehan Barbur ve Sibel Köse, caz, blues sanatçısı Erkan Oğur festivalin son günü izleyiciler ile buluşacak. Festival boyunca düzenlenecek sürpriz etkinlikler ve hediye yağmuru, izleyicilere neşeli anlar yaşatacak. Müzikseverler etkinlikleri ücretsiz olarak izleyebilecek.

30 bin izleyici rekoru

Şehrin yeni yaşam merkezi, geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde düzenlediği Cazz Festivali’nde 30 bin izleyiciyi ağırlamıştı. Binlerce müziksever, üç gün boyunca müziğin ve dansın harmanlandığı konserler sayesinde keyifli ve neşeli saatler yaşamıştı. Festivale katılan dünyaca ünlü sanatçılar; Ramona, Fatih Erkoç, Kerem Görsev, Elif Çağlar, Della Miles, Tolga Bilgin, Emin Fındıkoğlu, Jam Session ve Tuncay Kayış sahne performanslarıyla izleyicileri adeta büyülemişti.