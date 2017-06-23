ÇEKOOP’tan antibiyotik uyarısı

Eda Çağında, antibiyotiklerle ilgili uyarı yaparak, "Çöpe ve kanalizasyona atılan antibiyotikler ve kontrolsüz antibiyotik kullanımı, bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasına sebep oluyor. Böyle giderse ciddi enfeksiyonları tedavi edecek antibiyotik bulunamaz hale gelecek” dedi.

Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP)’un Türkiye’de ilk olarak tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçların çöpe atılmasına karşı bir mücadele başlattığını belirten Ecz. Eda Çağında, atık ilaçların imha edilmesi gerektiğini söyledi. İlaçların doğaya verdiği zararları bildiklerini ifade eden Çağında, "Bu konuda bilinçli ve sorumlu bir meslek grubu eczacılar olarak atık ilaçların çevreye zarar vermeden imha edilmesi için uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Halkımızı bu konuda bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Hala hiç açılmadan atılan bir çok ilaç var. Halktan topladığımız ilaçların yaklaşık % 45 i hiç açılmadan atılan ilaçlar. Topladığımız ilaçların ne ilacı olduğu ,miadının geçip geçmediği , açılıp açılmadığı ile ilgili elimizde veriler mevcut” dedi.

Atık ilaçların doğaya karışmasıyla tüm canlıların bundan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Çağında, “Toprağa ve suya karışan ilaçlar hayvanlarda hormon ve cinsiyet değişikliğine bile yol açabiliyor. Antibiyotiklerin çevreye karışması ile antibiyotiğe karşı bir direnç oluşuyor. Böyle giderse ciddi enfeksiyonlarda kullanılacak antibiyotik bulamayacağız. ÇEKOOP olarak ilaçların doğaya karışmadan herhangi bir canlıya zarar vermeden imha edilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Vatandaşlar bulundukları yere en yakın eczanelere atık ilaç konusunda danışabilirler. Ya da ilaçları ÇEKOOP üyesi eczanelere bırakabilirler. Atık toplamak isteyen eczaneler de bize ulaşabilirler” diye konuştu.

Çağında şöyle devam etti:

“Atık ilaçlar eczanede kapalı kutularda biriktikten sonra bizim lisanslı toplama tesisimizde biriktiriliyor. Buradan da araçlarla atık ilaç imha tesisine gönderiliyor. Birçok eczacı odası, hastaneler, dağıtım kanalları, depolar ve ilaç sanayisinde bulunan çeşitli kurumlar atıklarını bizim aracılığımızla imha ettiriyorlar.”