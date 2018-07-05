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05 Temmuz 2018 10:47

Celil Anık, sektörün direksiyonuna geçti

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekilliğine seçildi.

Celil Anık, sektörün direksiyonuna geçti

05 Temmuz 2018 10:47

Anık, "Sorumluluğum artık daha da büyük. İzmir’deki başarılarımızı ve ilkleri ülke geneline taşımak için çalışacağım" dedi


İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, sektörün de direksiyonuna geçti. Anık, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekilliği görevine getirildi. Ülke genelindeki yaklaşık 500 bin şoförün temsilciliğine seçilen Anık, büyük bir görev ve sorumluluk üstlendiğine dikkat çekerek, "Minibüsçülerden kamyonculara, taksicilerden servis sürücülerine ulaşım hizmeti sunan sektörümüzün hem sorunlarının çözüme kavuşturulması hem de kalite çıtamızın daha da yukarıya taşınması için Başkanımız Fevzi Apaydın ve yönetimdeki arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız" dedi.



"Birçok ilke ve yeniliğe imza attık"


Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir’deki başarılarını ülke çapına taşımayı hedeflediğini de dile getirerek, şunları söyledi:


"Taksimetrede gece tarifesine son verilmesi, ÖTV muafiyeti tanınması, otomotiv üreticilerinin desteğiyle araçların yenilenmesi, taksilerin uydudan takip edilmesini sağlayan sarı teknoloji, ruhsat harçlarının kaldırılması, korsan taşımacılarla mücadele gibi birçok ilke ve yeniliğe imza attık. Böylece hem hizmet kalitesini hem de müşteri memnuniyetini artırmayı başardık. Yeniliğe ve gelişime büyük önem verdik. En son internet tabanlı kayıt dışı taşımacılık yaparak hem esnafımıza hem de ekonomiye zarar veren küresel güçlere karşı örnek mücadele sergiledik. Gözünü kazancımıza diken yabancı firmalara karşı kendimizi günün koşullarına uyarlamamız gerektiğine de dikkat çekip düğmeye bastık. Şimdi ölçeği büyüttük, bu başarılarımızı sektörümüz geneline taşımayı hedefliyorum. Hep birlikte çalışarak daha iyiye ulaşacağımıza ve ulaşım sektörüne önemli kazanımlar sağlayacağımıza yürekten inanıyorum."




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