Çene kemiği yerine kalça, kaburga ve sığırdan donör

Çenesinde yeterli kemik olmadığı için implant tedavisi yapılamayan hastalara, kalçasından, kaburgasından ve hatta bir sığırdan alınan kemik parçalarıyla nakil yapılabildiği belirtildi.

Son yılların en popüler uygulamaları arasında yer alan implant tedavisi, dişlerini çektiren ya da diş kayıpları yaşayan hastalar için en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi. Çenedeki kemik yoğunluğunun yeterli olmadığı durumlarda implant uygulanamadığını, bu durumu ortadan kaldırmak için kemik nakli yapıldığını ifade eden Diş Hekimi Arda Hacarlıoğlu, hastanın çenesinde yeterli kemik yoksa kalçasından, ayağından ya da kaburgasından donör bölge seçip kemik alabildiğini söyledi. Hacarlıoğlu, "Hastanın çene ucundan kemik temin etmek bu işlem için daha uygun olsa da yeterli kemik yoksa kalçasından, ayağından ya da kaburgasından donör bölge seçip kemik alabiliyoruz. Hatta bir sığırın ayak kaval kemiğinden toplanan kemik dokuları, işlemden geçirildikten sonra insan çenesine yerleştirilebiliyor. Ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi durumunda uzun yıllar ve hatta ömürlük kullanılabilen implant, kaybolmuş dişlerin yerine suni titanyum maddeler kullanılarak diş kayıplarının giderilmesi işlemine deniyor. Hastanın çenesinde yeterli kemik olmaması yani çene kemiğinin erimesi durumlarında implant uygulanamıyor. İşte bu durumda farklı teknikler kullanılıyor" dedi.



Çene kemiği neden eriyor?

Manavkuyu Diş Polikliniğinden Diş Hekimi Arda Hacarlıoğlu, çene kemiği erimesinin nedenlerini sıralayarak, “Diş çekimini takiben 7-8 ay içerisinde implant uygulanmadığı takdirde çene kemiğinde erime meydana geliyor. Ayrıca, diş kökünde oluşan enfeksiyon, kist ve tümör benzeri oluşumlar kemiğin bölgesel erimesine neden oluyor. Bruksizm denilen diş sıkma veya diş gıcırdatma alışkanlıkları da dişlerin çevresindeki kemiğin erimesine neden olabildiği gibi, hatalı yapılan dolgu, sabit veya kullanım süresi dolmuş hareketli protezler de bu erimenin sebepleri arasında” diye konuştu.



Sığır kemiği de nakil için kullanılıyor

Herkesin ağız yapısının implant tedavisi için uygun olmadığını ifade eden Diş Hekimi Hacarloğlu, “Standart bir diş implantı uygulayabilmek için çenede en az 5-6 mm kemik kalınlığına, 10-12 mm kemik yüksekliğine ihtiyaç duyarız. Kemik hacminin yetersiz olduğu hastalarda ise ileri implant cerrahisi ameliyatlarıyla uygun kemik hacmini oluşturmak mümkündür. Bunun için yapay kemik kullanıyoruz. Bu kemiği hastanın kendisinden ya da kemik tozu olarak temin ediyoruz. Hastanın çene ucundan ya da çenesinin yan tarafından donör bölge seçip, oradan kemik alıp erime olan bölgeye yerleştiriyoruz. Çeneden yapılan nakil, hastanın konforu açısından daha uygun ancak çenede nakil için yeterli kemik yoksa, kalçadan, kaburgadan ya da ayaktan kemik parçası alıp, çene kemiğinin hacmini artırıyoruz” şeklinde konuştu.

Sığır kemiğinin nasıl kullanıldığını anlatan Diş Hekimi Hacarloğlu, şöyle devam etti:

"Kemik tozları, insan vücuduna uyumlu olup laboratuar ortamında üretilen tozlardır. İnsan ya da sığır kaynaklı olabilir. Örneğin sığırın ayak kaval kemiğinin baş kısmındaki kemik dokuları toplanıyor. Alerjik reaksiyon yaratmayacak şekilde işlemden geçiriliyor. İmplantın boş olan yerlerine yerleştiriliyor. 3 ile 9 aylık süre boyunca vücut kemik nakli yapılan alanı tedavi etmek için çalışır ve bunu da yeni yumuşak doku ve kemik büyüterek yapar. Bu yeni kemik oluşumu ile o alan güçlenir. Güçlenmenin ardından implant tedavisi uygulanır. Biz cerrahlara istediğimiz kemiğin boyutları hakkında bilgi veriyoruz. Aynı seansta alınan kemik ağız içerisine uygulanıyor. Oldukça etkili bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Bu yöntem sayesinde dişsizlik kimsenin kaderi olmayacak. Hastalar sağlıklı bir ağız yapısına sahip olabilecek."