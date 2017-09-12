Cep telefonu kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan kargo vasıtasıyla Konak ilçesine gümrük kaçağı cep telefonu geleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz Çarşamba günü takibe alınan kargonun teslim edilmesinden sonra yapılan baskında çeşitli marka ve modellerde 23 adet android işletim sistemli, 120 adet tuşlu olmak üzere toplam 143 adet cep telefonu ile bu telefonlara ait 143 adet batarya ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından A.F.B. (42) ve A.Ö. (18), Cumhuriyet Savcılığından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.