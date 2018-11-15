Cerrahtan yeşil hareket

"Yeni Yaşam" isimli sosyal sorumluluk projesiyle, yeni yaşam alanları adına İzmir ve çevresine fidan diken Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, Tire'den sonra Bornova Naldöken Ağaçlandırma Sahası'nda hastalarıyla birlikte bir orman daha oluşturdu.

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren İzmirli Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, ilk olarak Tire'de gerçekleştirdiği fidan ekiminin devamı olarak İzmir'in merkez ilçelerinden Bornova'yı yeşillendirmek için kolları sıvadı. Ergenç ve ekibi, hastalarıyla birlikte Ege Orman Vakfı ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile fidan dikimini gerçekleştirdi.

Ergenç, 500 fidan dikimiyle birlikte 3 bin metrekarelik bir orman alanı oluşturma hedefi olan "Yeni Yaşam" projesiyle, insanlara ve doğaya hayat vermeyi amaçlıyor.

Hastaları için ikinci yeni Yaşam korusunu 500 fidan dikerek oluşturduklarını belirten Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Doğayı sevmek, hayvanı sevmek ve insanı sevmek eşdeğerdir. Lütfen çevremizde doğal olan her şeye duyarlı olup onları koruyalım. Buradan bir ağaç ilgisi ve sevgisi oluşturmaya çalışıyorum. Bu fırsatı bize tanıdıkları için Ege Orman Vakfı'na teşekkür ederiz. Çevre bilincinin geliştirilmesi için doğaya bir katkı da bizden olsun diyoruz. Umarım herkese örnek oluruz ve daha çok insanı ağaç dikimi için bu fikre kanalize ederiz" şeklinde konuştu.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol da, "Bornova'daki alanımızda fidan dikimleri tamamlandı. 2019'un mayıs ayında her fidan çapalanacak. 2019 yazı geçtikten sonra kuruyanlar olursa onlar değiştirilecek, 2020-2021'de aynı işlemler yapılarak buraya yeni bir orman kazandırılacak. Tufan hocam ve ekibi, insanlara yeni bir yaşam sağlıyor" dedi.

Fidan dikimi işleminin ardından Gencol, Dr. Ergenç'e doğaya yaptığı katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.