ÇESAL: 'ünya sadece insanlara ait değil'

Çeşme Doğa ve Hayvan Severler Derneği (ÇESAL) Başkanı Solmaz Örücü, "Bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığının anlaşılması, hayvanların da bizim kadar bu dünyada yaşama hakkı olduğunun bilinmesini istiyoruz" dedi.

ÇESAL Başkanı Solmaz Örücü, 4 Ekim Hayvan Hakları Günü nedeniyle bir yazılı açıklama yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde mesajlar yayınlanacağını, temenni ve dilekler dile getirileceğini ve ertesi gün her şeyin unutulacağını ifade eden ÇESAL Başkanı Örücü, "Aslında yapılması gerekenler çok net ve açık bir biçimde ortada duruyor. Sahipli sahipsiz tüm hayvanlara yapılan kötü muamele kabahat kapsamından çıkarılacak ve yapılan tüm kötülüklerin bedeli tıpkı insana yapılmış gibi kabul edilerek hak ettikleri cezalar verilecek. Yeni çıkarılmaya çalışılan yasa da yeterli değil. 5199 sayılı kanuna göre hayvanları koruma görev ve sorumluluğu belediyelere verilmiş olmasına rağmen barınakların durumu ortada. Tabi istisnai barınaklar ve belediyeler var. Açlığa ve kötü şartlara maruz bırakılan tedavi edilmeyen acı çeken binlerce can var. Bu şartları düzeltmeyen hayvanları ölüme ve pisliğe mahkum eden belediyelere hiç bir yaptırım yok. Yeterli kısırlaştırma hiç bir zaman yapılmadığı için popülasyon sürekli artıyor, bunun sonucu olarak hem insanların şikayetleri artıyor ki hiç hakları yok. Etrafınıza bir bakın doğaya insanlığa en çok zarar veren canlı kim? Hemde sadece yemek ve sevgi dışında kimseye zararı olmayan canlar çok daha kötü şartlarda yaşamak zorunda kalıyorlar" diye belirtti.

"Onların yaşama haklarına saygı duyulmalı"

ÇESAL olarak kısaca; bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını anlamalarını hayvanların da bizim kadar bu dünyada yaşama hakkı olduğunun bilinmesini istediklerini vurgulayan Örücü, "Ülkemizde sokak hayvanları ne yazık ki var. Bunları görmezden gelerek, barınaklara tıkarak, zehirleyerek veya sadece 'belediyenin görevi beni ilgilendirmez' diyerek hiç bir yere varamayız. Bu dünya hepimizin onları sevmek zorunda değiliz. Tıpkı birbirimizi sevmek zorunda olmadığımız gibi. Birbirimizi sevmesek de bir arada yaşamaya başarıyorsak onların yaşam hakkına saygı duyabiliriz. Onların şartları düzeltme imkanı olmadığına göre biz insanlar el ele verirsek her şeyi yapabiliriz" diyerek yazılı açıklamasını tamamladı.