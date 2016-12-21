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21 Aralık 2016 18:13

ÇEŞKA anneleri Anne Mutfağını açtı

ÇEŞKA anneleri Anne Mutfağını açtı

21 Aralık 2016 18:13

İzmir’in Çeşme ilçesinde, girişimci annelerin kurduğu Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA), Anne Mutfağını Dünya Kooperatifçilik Gününde açtı.
Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA), Terziler Sokağı olarak bilinen sokakta Anne Mutfağını hizmete açtı. Hizmete açılan Anne Mutfağının girişimci anneleri de, duvarlara yaptığı resimlerle sokağı güzelleştirdi. Dünya Kooperatifçilik Gününde ÇEŞKA annelerinin yaptığı açılışına katılamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu da, bir mesaj göndererek, ÇEŞKA annelerini kutladı.
Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, kadınların önemine dikkat çekerek, "Kadın varsa, kadın işin içindeyse, inanın ki dünyayı da değiştirir. Kadın, üretimin içinde olmalıdır. ÇEŞKA’yı oluştururken, bir meşale yaktık. Bu meşaleyi, önümüzdeki yıllarda devasa boyutlara getirip, bugünkü Anne Mutfağından çok daha büyük yerler açıp, Çeşme’de yaşayan kadınlarımızın marka değeri yüksek ürünler üreteceklerine inanıyorum" dedi. ÇEŞKA Başkanı Berna Güler de, şehitler nedeniyle bütün sevinçlerin buruk, yüreklerin bir yanının hep yaralı olduğunu vurgulayarak, "ÇEŞKA Anne Mutfağının açılışını bir kutlama olarak değil, bir direniş, bir ayakta kalma mücadelesi, ’Yıkılmıyoruz, buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz’ demenin bir başka yola olarak düşünün. Ülkemize, üreterek ve kazanarak hizmet edeceğiz. Elimizin emeğini, yuvamızın ekmeğine dönüştürerek, dimdik ayakta duracağız" şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından, Başkan Muhittin Dalgıç ve ÇEŞKA Başkanı Berna Güler, açılış kurdelesini kesti. Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Anne Mutfağından satın aldığı sarmaların tadına da baktı. 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününde yapılan açılışa ayrıca, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyespor Başkanı Şerif Gün, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Hamide Bal, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Hakan Kerman, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu ve çok sayıda Çeşmeli katıldı.



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