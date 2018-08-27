Çeşme 2 ay festivallerle şenlenecek

Ildır Kültür ve Sanat Festivali ile birlikte 2 ay sürecek festivallerle tatilcileri ağırlamaya devam edecek.

Çeşme ilçesinde, "9 Durak 9 Deneyim" projesi kapsamında, ekim ayının sonuna kadar sürecek olan etkinliklerde; 1-2 Eylül tarihlerinde Çiftlik Festivali, 1-12 Eylül tarihleri arasında 4. Uluslararası Klasik Müzik Akademisi, 22-23 Eylül’de 4. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, 6-7 Ekim’de 5. Germiyan Festivali, 20-21 Ekim’de 4. Aşk Festivali gerçekleştirilecek. 3-4 Kasım tarihlerinde ise Türkiye’nin birçok bölgesinden gelecek bisikletçilerin katılımıyla Velotürk Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışları düzenlenecek. Velotürk Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışları için şimdiye kadar bin 500 bisikletçinin kayıt yaptırdığı öğrenildi.

Stantlar ilgi çekti

Festivallerin ilki, Kurban Bayramı’nın sona ermesinin ardından 25-26 Ağustos tarihlerinde Çeşme’nin tarihi değerleri ile ünlü Ildır Mahallesi’nde gerçekleştirildi. 5 bin yıllık antik kentin köklü sosyal ve kültürel yaşantısı ile tarihi dokusuna uygun olarak bölge insanının günümüzdeki değerlerini ve sosyal yaşantısıyla harmanlayan, bu yıl yedincisi yapılan Ildır Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki stantlar festival ziyaretçilerinin ilgisini çekti. Festival ziyaretçileri, hiçbir teknolojik alet kullanılmadan, evlerde üretilen 30’dan fazla çeşidi olan reçelleri seçmekte ise zorlandı.

Festival kapsamında, mozaik, makrome ve seramik atölyeleri de açıldı. Limonlu Bahçe Cafe’de gerçekleştirilen mozaik atölyesine, her yaştan festival ziyaretçileri ilgi gösterdi. Atölye çalışmasına katılan festival ziyaretçileri, doğal taş ve camlarla mozaik yapmayı öğrendi. Festival kapsamında açılan makrome atölyesinde ise Şükran Tümer, makrome örgüsünü uygulamalı olarak anlattı.

Sevim Çınar, seramiği öğretmek için kış boyu kurs eğitmenliği yapıyor

Seramik Atölyesi Eğitmeni Sevim Çınar da, Erythrai kazılarında ortaya çıkarılan seramiklerden de söz ederek, Ildır’da seramiğin yaygınlaşması için kış aylarında seramik kursları verdiğini anlattı. Seramik üretiminin antik dönemde, el sanatlarının ötesinde, ticarette de önemli olduğuna dikkat çeken Çınar, "Kendine has kokusuyla Erthrai üzümlerinden üretilen şaraplar, yine burada üretilen amphoralarla deniz aşırı ülkelere ihraç edildiği, ele geçen kalıntılardan anlaşılmıştır. Burada üretilen amphoralardan bir bölümü de Çeşme Kalesi’ndeki müzede sergileniyor" dedi.

Didem ve Sinem Balık kardeşlere İstemihan Talay sürprizi

Festivalde, 25 Ağustos Cumartesi akşamı ise Didem ve Sinem kardeşlerin muhteşem konseri gerçekleştirildi. Opera Twins adıyla tanınan, tek yumurta ikizleri olmalarına karşın Didem Balık’ın mezzo soprano, Sinem Balık’ın ise soprano söylediği konser ilgi ile izlendi. Konseri, 18-19 ve 20. dönem DSP İçel Milletvekili ve 55.,56. ve 57. hükümetlerinde Kültür Bakanı olarak görev yapan İstemihan Talay, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve çok sayıda vatandaş izledi.