Çeşme açıklarında 90 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na iki ayrı lastik bot ile kaçmaya çalışan 90 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Bazı çocukların ayaklarının çıplak olması dikkat çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gece saat 02.00 ve 02.20 sıralarında Çeşme açıklarında iki botu durdurdu. İki lastik bottaki 61 Filistin, 19 Suriye ve 10 Irak uyruklu toplam 90 sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne götürüldü. Çeşme İskelesi'nde bulunan çadıra alınan sığınmacılara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından; battaniye, yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Sabaha kadar Çeşme İskelesi'nde bekleyen sığınmacılar, kendilerine dağıtılan battaniyelere sarınıp birbirlerine yaslanarak uyumaya çalıştı. Küçük yaştaki çocukların bazılarının ayaklarının çıplak olması da dikkatlerden kaçmadı.

13'ü kadın, 37'si çocuk, 40'ı da erkek olan sığınmacılar, Çeşme İskelesi'nde yapılan kimlik tespitlerinin ardından Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sığınmacıların, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.