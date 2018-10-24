İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme açıklarında 90 sığınmacı yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na iki ayrı lastik bot ile kaçmaya çalışan 90 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na iki ayrı lastik bot ile kaçmaya çalışan 90 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Bazı çocukların ayaklarının çıplak olması dikkat çekti.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gece saat 02.00 ve 02.20 sıralarında Çeşme açıklarında iki botu durdurdu. İki lastik bottaki 61 Filistin, 19 Suriye ve 10 Irak uyruklu toplam 90 sığınmacı, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne götürüldü. Çeşme İskelesi'nde bulunan çadıra alınan sığınmacılara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından; battaniye, yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Sabaha kadar Çeşme İskelesi'nde bekleyen sığınmacılar, kendilerine dağıtılan battaniyelere sarınıp birbirlerine yaslanarak uyumaya çalıştı. Küçük yaştaki çocukların bazılarının ayaklarının çıplak olması da dikkatlerden kaçmadı.


13'ü kadın, 37'si çocuk, 40'ı da erkek olan sığınmacılar, Çeşme İskelesi'nde yapılan kimlik tespitlerinin ardından Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sığınmacıların, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.