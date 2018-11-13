Çeşme AK Parti'de belediye başkan aday adaylığına 7 başvuru

AK Parti'de, 12 Kasım'da sona ereceği açıklanan belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularında süre uzatılırken, İzmir'in Çeşme ilçesinde belediye başkanlığı için 7 aday adayı başvuru yaptı. Başvuru sırasında, "Her Aday Bin Fidan" kampanyası kampanyası kapsamında başvuruda bulunan adaylardan bin fidan talep ediliyor.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanlığı'na, belediye başkanlığı aday adaylığı için şimdiye kadar 7 kişinin başvurusu gerçekleşti. Aday adaylığı için; Fulya Barbaros, Emin Yüce, Hüseyin Boyacı, Mustafa Levent Yıldırım, Namık Kemal Aydoğdu, Hüseyin Özen, Arif Barata ilçe başkanlığına başvuru yaptı.

Başvuruda bulunanlardan bir fidan talep ediliyor

Öte yandan, 3 Aralık tarihinde sona erecek belediye meclisi aday adaylığı içinse şimdiye kadar; Kamil Ülgen, Halim İmerek, Atilla Koçanoğulları başvuruda bulundu.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanlığı'nın aldığı karara göre, "Her Aday Bin Fidan" kampanyası kapsamında aday adaylığı için başvuruda bulunanlardan bin adet fidan bağışı da alınıyor. Yapılan açıklamaya göre, fidan bağışları ile Çeşme'de bir koruluk oluşturulacağı bildirildi.