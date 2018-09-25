Çeşme aşığı Norveçliler

Tatillerini uzun yıllardır İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de geçiren ve çok sevdikleri için Çeşme'de ev de satın alan Norveçli turistler adeta ilçeye aşık oldu.

Daha önce Çeşme'yi ziyaret eden bir arkadaşlarının tavsiyesiyle 1988 yılında Çeşme'ye gelen Norveçli Jan Harald Enersen, Ege'nin kıyı illerini gezerek Çeşme'yi çok sevdi ve ilçeye yerleşti. 1988 yılından sonra her yıl tatil için Çeşme'ye geldiklerini ifade eden Norveçli Jan Harald Enersen, 2002 yılında ilçeden ev satın aldıklarını anlattı. Enersen, "Bazı yıllar dört defa Çeşme'ye geldiğimiz oldu. En çok da Eylül ayındaki Çeşme'yi çok seviyoruz. Çeşme'yi o kadar çok sevdik ki, yakınlarımıza ve arkadaşlarımıza da tavsiye ettik. Onlar da tatil için Çeşme'ye başladılar. 150'ye yakın arkadaşımız tatil için Çeşme'ye geldi. Bir defasında da 23 kişilik bir grupla Çeşme'ye geldik. Çok keyifli bir tatil olmuştu. Çeşme'de daha fazla kalabilmek için ev satın almaya karar verdik. 2002 yılında evimizi satın aldık" diye anlattı.

"Atatürk'ü biz de çok seviyoruz"

Jan Harald Enersen, Atatürk'ün Türkiye için yaptıklarını çok takdir ettiklerini de ifade ederek, "Atatürk'ü biz de çok seviyoruz. Evimizin duvarında Atatürk'ün portresi asılı. Çeşme'de bot turuna çıktığımız zaman, İzmir Marşı'nı çalmalarını istiyoruz" diyerek Atatürk sevgilerini anlattı.

Çeşme'yi çok seven bir Danimarkalı arkadaşlarının her yaz Çeşme'ye geldiğini belirten Enersen, "Geçtiğimiz yıl ne yazık ki kendisini kalp krizinden kaybettik. Küllerinin Çeşme'de denize atılmasını vasiyet etmişti. O vasiyetini yerine getirdik ve küllerini Çeşme'de denize attık. 30 yıldır Çeşme'ye geliyoruz. Birçok ülkeye gittik; ama buradaki insanların sıcaklığını başka hiçbir ülkede bulamadık. Çeşme'nin çok özel bir atmosferi var. Zaman içinde Çeşme'de çok arkadaşımız oldu. Kendimizi Çeşme'de huzurlu ve güvende hissediyoruz. Çeşme'yi ve Türkiye'yi öyle sevdik ki, Norveç'e döndüğümüzde arkadaşlarımızla birlikte 'Türk geceleri' düzenliyoruz. Bu gecelerde özellikle Türk yemekleri yapıyoruz. Türk müzikleri eşliğinde Türk içecekleri içiyoruz. Eşim Enersen, en çok Tanju Okan'ın şarkılarını dinlemeyi seviyor. Ben de 'Bir şarkısın sen' adlı şarkıyı çok seviyorum" diye anlattı.