Çeşme Belediyesi ile HAYTAP'tan işbirliği kararı

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ı makamında ziyaret ederek, sokak hayvanlarının sorunları ve çözüm önerilerini görüştü. Yapılan görüşmeden işbirliği kararı çıktı.

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, Çeşme Temsilcisi Sinem Karakaş ile Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ı sokak hayvanlarının sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere makamında ziyaret etti. Görüşmeye; Belediye Meclis Üyeleri Nurcan Albayrak ve Güneş Barbaros da katıldı.

İşbirliği kararı çıkan görüşmenin ardından sosyal medya sayfasından, "Mutluyuz" başlığıyla bir açıklama yapan HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder alınan kararlar ışığında şunları söyledi: “Haytap Temsilcisi olan Veteriner Hekimler Şişli Belediyesi ekipleriyle kısırlaştırma kampanyası için yardıma gelecekler. RM'de de ameliyat yapılan yerin daha iyi ve hijyen hale getirilmesı ve ek konteyner konulması, yakalama için en yeni üflemeli alet alınması, kedi ve köpek yakalama kafesi alınmasına karar verildi. Ayrıca

hem yemek toplayan, hem kısırlaştırma için toplanan köpeklerin konduğu araç yenilenip, ayrı araçlar kullanılıp, içine köpeklerin konulacağı kafes alınması, kırık,çıkık veya deneyim isteyen ameliyatlar için Ocak ayından sonra özel bir klinikle anlaşma yapılması, barınak tadilatına başlanması için karar alındı. Önümüzdeki günlerde işbirliğimızin, ÇESAL ile birlikte tüm hızla sürmesini bekliyoruz."

HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, sosyal medya sayfasındaki açıklamasını, "Umudumuzu hiçbir Belediye için yitirmedim. Teşekkür ediyorum. Darısı, hala bu işbirliğini yapmayan belediyelerin başına" diyerek tamamladı.