Çeşme Belediyespor Teknik Diretörü Çağın: "Kaybetme lüksümüz yok"

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çeşme Belediyespor ile ilk antrenmanına çıkan yeni Teknik Direktör Zafer Çağın, "Kaybetme lüksümüz yok. Üzerimizdeki ölü toprağını atıp, ayağa kalkarak, koşmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çeşme Belediyespor'da, Hakan Kara'nın istifasıyla boşalan teknik direktörlüğe getirilen Zafer Çağın, A takımla ilk antrenmanına çıktı. Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün de, yönetim kurulu üyeleri ile antrenmana gelerek, Kulüp Futbol Sorumlusu Muharrem Çilek ile birlikte Teknik Direktör Zafer Çağın'a çiçek verip başarılar diledi.

Antrenman öncesi takıma bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Şerif Gün, futbolda kötü gidişe dur demek için bazen kan değişikliğinin gerekli olduğunu belirterek, "Çok iyi niyetle ve özveriyle çalışan Hakan Kara, onurlu bir davranış göstererek, istifa mekanizmasını kullandı ve bizim önümüzü açtı" diye konuştu.

Çeşme Belediyespor'un yeni Teknik Direktörü Zafer Çağın da, "Yarışa geriden başlıyoruz; ama önümüzde uzun soluklu bir yarış var. Gruptaki her takım, her takımı sıkıntıya uğratabilir. Her takımın puan kayıpları olabilir. Biz de kredimizi bitirdik. Bundan sonra hata yapmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. İyi bir oyuncu kadromuz var. Bu kadroyu hazırlık maçlarından beri izliyorum. Oyuncular hakkında bilgi sahibiyim. Rakipleri de biliyorum. Biz iyi bir takımız. Kaybetme lüksümüz yok. Gönülden ve yürekten başaracağımıza inanıyorum. Üzerimizdeki ölü toprağını atıp, ayağa kalkarak, koşmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu oyuncu arkadaşlara anlattım. Fiziksel ve mentel anlamda bu hafta iyi hazırlanıp, yerel derbiyi kazanmamız gerekiyor"dedi.

Çeşme Belediyespor, 3 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'de ise kendi sahasında Alaçatıspor'u ağırlayacak. Takım, saha avantajını kullanarak 3 puan alıp kötü gidişe dur demek istiyor. Çeşme Belediyespor, çıktığı 4 maçtan ise beraberlikle bir puan koparabilirken, takım ligde 13. sırada bulunuyor.