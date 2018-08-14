Çeşme Belediyespor top başı yaptı

Yeni sezon için aralarında 2. ve 3. Lig’de oynamış futbolcuların da olduğu 9 dış transfer yapan ve alt yapısından da 10 futbolcuyu A takıma alan Çeşme Belediyespor, iddialı bir takım oluşturdu. Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan takım, 2018-2019 sezonu için top başı yaptı. Futbolcular, teknik ve taktik çalışarak sezonunda startını verdi.

A takımın Teknik Direktörlüğünü Hakan Kara üstlenirken, Gökay Ateşler Antrenör Yardımcısı ve Recep Toparlak’ın da kondisyoner olarak görev yapağı öğrenildi.

Sezon açılışı nedeniyle bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, A takımı, akademi mezunu genç bir teknik ekibe teslim ettiklerini belirterek, "Bu yıl daha deneyimli, daha tecrübeli ve bizim alt yapımızdan gelenlerle daha genç bir takım oluşturduk. İddiamız bu yıl da devam ediyor. Geçen yıl yapamadığımızı bu yıl gerçekleştirerek Bölgesel Amatör Lig’e yükseleceğiz. Ama bizi asıl hedefimiz 3. Lig. Bu hedefimizden geri adım atmıyoruz. Çeşme’ye de 3. Lig yakışır" diye konuştu.

Yeni sezonun ilk antrenmanından önce bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Kara da, yeni sezonun Çeşme için hayırlı olmasını dileyerek, "Yaklaşık iki yıldır Yardımcı Antrenör olarak görev yaptım. İlk sezonumda gol averajıyla Play-Off’u kaçırdık. Geçen sezon Play-Off’lara kaldık; ama çıkamadık. Bu yıl hedefimiz BAL’a çıkmak. Bu amaca uygun transfer politikası izledik. Çeşme Belediyespor’un armasına yakışır, karakterli oyuncular almaya çalıştık. Geçen yıl dış transferle gelen iki oyuncuyla sözleşme yeniledik. Ayrıca 7 dış transfer daha yaptık. Çeşme Belediyespor’un alt yapı imkanları yüksek. Alt yapıdan da 10 futbolcuyu A takıma çıkardım. Asıl amacım; dış transferle aldığımız tecrübeli futbolcuların alt yapıdan gelen genç futbolculara yol gösterici olmaları. Dışarıdan aldığımız futbolcuların bazıları 2. ve 3. Lig’de oynamış futbolcular. Transferlerde çok ince eleyip, sık dokuduk. Transfer ettiğimiz futbolcuların hocalarıyla, hatta alt yapı hocalarıyla da görüştük. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.