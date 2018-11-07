Çeşme Belediyespor'a teknik direktör değişikliği yaradı

Kötü gidişine, teknik direktör değişikliği ve derbi galibiyetiyle son veren Çeşme Belediyespor, Dalyan Mahallesi'ndeki bir balık restoran işletmecilerince yemekte ağırlandı.

Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, kötü gidişine Alaçatıspor ile yaptığı karşılaşmada aldığı 1-0'lık galibiyetle son verdi. Derbi karşılaşmasında taraftarından da büyük destek gören Çeşme Belediyespor'a esnaftan da destek geldi. Dalyan'daki bir balık restoran işletmesinin sahipleri, Çeşme Belediyespor yönetici ve futbolcularını yemekte ağırladı.

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün de yaptığı açıklamada, "Çeşme esnafı, Çeşme Belediyespor'a her zaman gönülden destek veriyor. Teknik Direktör değişikliği ve hemen arkasından gelen derbi galibiyeti ile kötü gidişe dur dedik. İnanıyorum ki, bundan sonra Çeşme Belediyespor'un çıkışı devam edecek ve geçen sezon yarım kalan hedefimize bu yıl ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın da bir açıklama yaparak, "Bizi yemekte ağırladıkları için işletmecilere teşekkür ediyorum. Şehrin dinamiklerinin desteğini almak bizim için çok önemli. Sahadaki 11 kişinin başarılı olabilmesi için 12. adamın desteği gerekir. 12. adam dediğimiz taraftarımız, bu hafta bize inanılmaz bir destek verdi, bizleri kucakladılar. Bizler de sorumluluklarımızı ve misyonumuzu biliyoruz. Futbolcularımla bu konuda gerekli konuşmaları yapıyoruz. İnsanların kendilerini değerli hissederek, onlara verilen sorumluluğun ne olduğunun bilincinde olmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.