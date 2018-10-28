Çeşme Belediyespor'da kan değişimi

Çeşme Belediyespor'da üst üste gelen yenilgiler, değişimi de beraberinde getirdi.

Bugün Torbalı Çaybaşıspor ile deplasmanda karşılaşan Çeşme Belediyespor'un, rakibine 2-0 yenilmesi ve dört haftada sadece 1 puan alarak ligde 13. sırada yer almasının ardından, Teknik Direktör Hakan Kara, ekibiyle birlikte Çeşme Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu'na istifasını sundu.

Çeşme Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda, Teknik Direktör Hakan Kara ve ekibinin istifasını görüşerek kabul etti.

Kulüp Başkanı Şerif Gün, Hakan Kara'nın değerli bir hoca olduğunu belirterek, kendisine altyapı genel koordinatörlüğünü önerdiklerini söyledi. Kara'nın önerilen görevi kabul ettiğini söyleyen Kulüp Başkanı Gün, kendisinin bir haftalık izin istediğini, ardından altyapı genel koordinatörlüğü görevine başlayacağını ifade etti.

Yönetim Kurulunda yeni Teknik Direktör konusunu da görüştüklerini belirten Şerif Gün, daha önce Alaçatıspor'u çalıştıran Zafer Çağın isminde mutabık kaldıklarını, kendisiyle yapılan ön görüşmenin olumlu sonuçlandığını söyledi. Gün, Zafer Çağın ile yarın yapacakları görüşmeden sonra her konuda anlaşabilirlerse kararın kesinleşeceğini sözlerine ekledi.