Çeşme Belediyespor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Hakan Kara'nın ekibiyle birlikte istifası sonucunda boşalan Çeşme Belediyespor'un Teknik Direktörlüğü'ne Zafer Çağın getirildi.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çeşme Belediyespor'un ilk dört haftayı 1 puanla kapatması ve ligde 13. sırada yer alması, ardından 2-0'luk Torbalı Çaybaşıspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Hakan Kara, ekibiyle birlikte kulüp yönetim kuruluna istifasını sunmuştu.

Çeşme Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda, Teknik Direktör Hakan Kara ve ekibinin istifasını görüşerek kabul etmiş, hemen ardından da Alaçatıspor'un eski Teknik Direktörü Zafer Çağın ile bağlantı kurmuştu. Bugün kulüp yönetimiyle görüşen Zafer Çağın, bütün şartlarda anlaşma sağlayınca, yönetim kurulu kararıyla yeni teknik direktör olarak göreve başladı.

"Ligin sonunu istediğimiz yerde bitirmek tek hedefimiz"

Teknik direktör olarak belirlenmesinin ardından sorularımızı yanıtlayan Zafer Çağın, "Yarışa biraz geriden başlayacağız. Ligin sonunu istediğimiz yerde bitirmek tek hedefimiz" dedi. Bu hafta sonu Çeşme sahasında oynanacak Çeşme Belediyespor-Alaçatıspor yerel derbisi için görüşlerini açıklayan Çağın, "Derbilerin favorisi yoktur. İyi hazırlanıp kazanmayı düşünüyorum" yanıtını verdi.