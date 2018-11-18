Çeşme CHP, dayanışma yemeği düzenliyor

CHP Çeşme İlçe Örgütü, Çeşme Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği aday adaylığı için başvuranların da katılacağı, geniş katılımlı 'Birlik ve Dayanışma Yemeği' düzenliyor.

25 Kasım Pazar günü, saat 19.00'da, Altınyunus Oteli Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek 'Birlik ve Dayanışma Yemeği'ne yoğun katılım olması beklenirken, yemeğe katılacak olan 11 belediye başkan aday adayı ve 48 belediye meclisi aday adayı da parti üyeleri ve yemeğe katılanlara kendilerini tanıtma fırsatı bulacak

CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP Çeşme İlçe Örgütü içinde birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "31 Mart yerel seçimleri, ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Bilindiği gibi, belediye başkan aday adaylığı için 11 kişi, belediye meclis üyeliği aday adaylığı için de 48 kişi ilçe örgütümüze dosyalarını teslim etti. Partimizde aday belirleme süreci devam ediyor. Bu süreç içerisinde ve sonrasında herhangi bir kırgınlık yaşanmayacağına olan inancımız tamdır. CHP Çeşme İlçe Örgütü olarak her aday adayımız bizim için çok değerlidir. Aday belirleme süreci sonunda belirlenecek başkan adayımızın açık farkla kazanması için örgütümüzle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Geldiğimiz bu aşamada, aday adaylarımızla örgütümüzü bir araya getirip kucaklaşmaları için 'Birlik ve Dayanışma Yemeği' düzenliyoruz. Hafta sonunda gerçekleşecek olan yemeğimize, yüreği Atatürk sevgisi, demokrasi sevgisi, cumhuriyet sevgisi dolu olan herkesi bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu.