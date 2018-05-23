Çeşme CHP, STK ziyaretleri ile seçim çalışmalarına başladı

CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ve yönetim kurulu üyeleri ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, ilk olarak Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret ettiler. CHP’lileri, oda başkanı Hakkı Kocakara ve yönetim kurulu üyeleri ağırladılar. Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, STK’ların da seçimle göreve geldiklerini vurgulayarak, "Seçimin de, sandığın da önemini çok iyi biliyoruz. Demokrasi, vazgeçilmezimizdir. Seçim, bir hizmet yarışıdır. Herkes aday olabilir. Ama bu hizmet yarışı, eşit şartlarda, demokratik olmalı ve seçim bittikten sonra da hiçbir kin, nefret olmadan herkes birbirinin yüzüne bakabilmelidir. Onun için biz, bu hizmet yarışında, Çeşme’deki bütün STK’ları ziyaret edelim, onlarla kucaklaşalım ve hepsinden de demokrasiye sahip çıkmalarını isteyelim, dedik" diyerek ziyaretlerinin amacını anlattı.

Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara da, CHP’li yöneticilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bizler de şoför esnafımızın haklarını korumakla mükellefiz. Bizlerin de zaman zaman bazı istekleri oldu. Biz, yerel yönetimimizden memnunuz. Bizlere kapıları her zaman açık oldu. Ama İzmir’de, Çeşme otobüsleri durağı ile ilgili sorun bir türlü çözülemedi. Sizlerden de bu konuda yardım bekliyoruz. 24 Haziran seçimlerinde de başarılar diliyoruz. Benzin zamları da şoför esnafının belini büküyor. Şimdi zamları ÖTV’den düşmeye başladılar. Ama bu düşme seçimlere kadar mı olacak? Seçimlerden sonra da devam edecek mi?" diyerek sorunlarını dile getirdi.

Esnaf Odasını da ziyaret ettiler

CHP’li yöneticiler, ikinci ziyaretlerini Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na gerçekleştirdiler. CHP’li yöneticileri, oda başkanı Osman Köfüncü karşıladı. Ziyaretlerinin amacını açıklayan CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, "Sandıklardan çıkmış yönetimler olarak, bundan sonra da sandıklar olsun, demokrasi ülkemizde devam etsin diyerek, 24 Haziran seçimlerinin önemini de dikkate alarak, sizler gibi sandıktan çıkmış, atanmamış ve demokrasiye inanan sivil toplum örgütlerini ziyaret etme kararı aldık. Öncelikle de odalarımızı ziyaret ediyoruz" dedi.

"Bu gidişe ’Dur’ demenin gerektiğini düşünüyoruz"

24 Haziran’da çok önemli bir seçim olduğunun altını çizen CHP İlçe Başkanı Oran, "Siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, demokrasiden yana olan insanların bir şekilde buluşması gerektiğine inanıyoruz. Esnafımızın durumu ortada. Her ne kadar toz pembe bir tablo çizilse de, kapanan mekan sayısı, borçlarını yapılandıran esnaf sayısı, Bağ-Kur’unu ödeyemediği için sağlık desteği alamayan esnafın durumu ortada. Kredi kartlarını, senetlerini, çeklerini ödeyemeyen insanların sayısı giderek artıyor. Artık bu gidişe ’Dur’ demenin gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin uçurumdan aşağıya doğru indiğini, dövizdeki durdurulamayan artışı da görüyoruz. Artık yönetemez duruma gelen bu hükümeti, esnaflarımızın da desteğini alarak değiştirmenin şart olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Tüm ilçe başkanlarına dosya vereceğiz"

2014 yılında seçildikten sonra CHP’li yöneticileri Esnaf Odası’nda görmekten duyduğu memnuniyeti belirten Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Biz, 1864 üyesi, pasiflerle beraber 2 bin 20 üyesi olan, aileleri ile birlikte Çeşme nüfusunun dörtte birini oluşturan 10 bin kişiyi temsil ediyoruz. Biz oda yönetimi olarak, siyasetten uzak duruyoruz. Oda yönetimine seçilmeden önce ben de siyaset yaptım. Ama oda başkanı seçildikten sonra üyesi olduğum hiçbir parti yok. Ben, Ahilik’in verdiği terbiye ile buradayım. Dün de AK Parti İlçe Teşkilatı ziyaretimize geldiler. Sizlere de başarılar diliyorum. İşin siyasi kısmına girmem. Ama esnafın yaşadığı sorunlarla ilgili ortak paydada buluşuyoruz. Odamıza, tüm siyasi partilerden Milletvekilerinin de gelmesini bekliyoruz. Esnaf teşkilatımızın, esnafımızın sorunlarını ve dosyalarımızı, ancak sizlerin kanalınızla ve Milletvekillerinin kanalıyla ulaştırmak durumundayız. Kaymakamımızla, seçilmiş Belediye Başkanımızla yakın çalışıyoruz. Ben, yasaların bana verdiği çizgi çerçevesinde hareket ederim. Kimseyi kimseden ayırt etmeyen bir oda profilimiz var. Çeşme için uğraş veren bir teşkilatız. Tüm siyasi parti ilçe başkanlarına esnafımızın sorunlarını içeren dosya verme niyetindeyiz. Tüm siyasetçilere eşit uzaklıktayız" şeklinde konuştu.

CHP’li yöneticiler, üçüncü ziyaretlerini ise Çeşme Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Levent Baykal’a yaptılar. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından da Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev’i ziyaret eden CHP’li yöneticiler, Çeşme’de göreve başlamasından dolayı başarı dilerken, yakın zaman önce babasını kaybetmesinden dolayı da başsağlığı dilediler.