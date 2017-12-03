Çeşme CHP’de Ekrem Oran yeniden seçildi

CHP Çeşme İlçe Örgütü Olağan Kongresi, CHP İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Musa Çam ve Tacettin Bayır, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Yıldız ve Metin Güler, CHP İzmir eski Kadın Kolları Başkanı Özgün Utku, Alaçatı eski Belediye Başkanı Remzi Özen, CHP eski İlçe Başkanı Halil Saatli, kongre delegeleri ve partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen olağan kongrede, Divan Başkanlığı’na CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan seçildi.

CHP Çeşme İlçe Olağan Kongresi, yapılan konuşmaların ardından, İlçe Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinin gösterildiği slayt gösterisi ve Ekrem Oran’ın Faaliyet Raporu’nu okuması ile devam etti. Kongrede, Faaliyet Raporu, Kesin Hesap Raporu ve geçmiş yönetimin aklanması oybirliği ile kabul edildi.

Ekrem Oran, 140 oyun tamamını aldı

Kongrede, seçimlerin blok liste yapılması da oybirliği ile kabul edilirken, Ekrem Oran, 148 delegenin imzaladığı önerge ile İlçe Başkanlığı’na aday gösterildi. Yapılan seçimlere 140 üye katılırken, Ekrem Oran 140 oy alarak İlçe Başkanlığı’na üçüncü kez seçildi. Seçimler sonucunda yeni Yönetim Kurulu’na; Necibe Albayrak, Mehmet Aksu, Zarife Büyüksomalı, Özay Dinç, Hasan Karakurt, Kadri Karataş, Sait Kavasoğulları, Ayşe Kırındı, Ömer Önal, Mustafa Öztürk, Seher Timuçin ve Soner Varhan seçildiler. Üst Kurul Delegeliği’ne ise Ekrem Oran, Muhittin Dalgıç, İbrahim Yüncü, Ahmet Özen, Zafer Kandemir, Banu Ayhan ve Gökçe Tunar seçildi.