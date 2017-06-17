Çeşme Devlet Hastanesi’nden 5 ayda, 3 bin 68 ameliyat

İki yıl önce yeni binasında hizmet vermeye başlayan Çeşme Devlet Hastanesi, modern binasında verdiği sağlık hizmeti ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Başhekim Op. Dr. Atıl Birol yönetiminde sağlık hizmeti sunan Çeşme Devlet Hastanesi’nde, 2017 yılı başından bu yana geçen 5,5 ay içinde, 523’ü özellikli ameliyat ve 2 bin 545’i lokal ameliyat olmak üzere toplam 3 bin 68 ameliyat gerçekleştirildi.

"Sayımız az ama hizmetimiz çok"

Hastane Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol, 50 yataklı hastanelerinde laminer akımlı iki genel ve bir lokal ameliyat salonu olduğunu belirterek, "Ocak ayı başından bu yana toplam 3 bin 68 ameliyat yaptık. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar ameliyat gerçekleştiren ekibimiz, canla başla çalışıyor. Özellikle ortopedi konusunda çok iddialıyız. Ortopedide, Başhekim yardımcım Ortopedi Uzmanı Baran Şen, Fırat Pala ve Uğur Bakır ile birlikte, adeta İzmir’in kemik hastanesi gibi çalışıyorlar. Çok ciddi ameliyatlar yapıyorlar. Onun dışında Genel Cerrahi’de önemli ameliyatlar yapıyoruz. Kulak, Burun, Boğaz ve Üroloji servislerimizde de hatırı sayılır ameliyat sayımız var. 24 saat 365 gün ameliyathaneyi, az sayıda olmalarına rağmen hep diri ve canlı tutan ekibime çok teşekkür ediyorum. Hastanemizin özelliği, sayımız az ama bütün arkadaşlarımız canla başla çalışarak sağlık hizmeti sunuyorlar. Bu nedenle tüm sağlık personelime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Marka hastane olma yönünde ilerliyoruz"

Hastane Başhekim Yardımcısı ve Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Baran Şen de yaptığı açıklamada, üç uzman olarak Ortopedi servisinde hizmet verdiklerini belirterek, "Ortopedi kliniğimiz, Çeşme Devlet Hastanesi’nin lokomotif kliniğidir. Tüm Türkiye’den hastalarımız, diz ve kalça protez cerrahi ameliyatları için başvurmaktadır. Hastanemizin yeni olması, ekibimizin genç ve diri olması ve son teknolojileri ameliyathanemizde kullanmamız, bizi diğer hastanelerden farklı kılmaktadır. Gerek Başhekimimiz, gerekse tüm sağlık ekibimizle, Türkiye’de marka hastane olmak yönünde ilerlemekteyiz" dedi.