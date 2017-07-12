Çeşme Devlet Hastanesine tıbbi cihaz ve akülü araba yardımı

Yeni yapılan modern binasında sağlık hizmeti veren Çeşme Devlet Hastanesinin tıbbi cihaz gereksinimleri, Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Derneğinin yanı sıra yardımseverler ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanmaya devam ediyor. Merkezi İzmir’de bulunan İçimdeki Çocuk Derneği de, Çeşme Devlet Hastanesinin Çocuk Polikliniğinin ihtiyacı olan bazı tıbbi cihazların yanı sıra, yatarak tedavi gören çocuk hastaların sıkılmasının önüne geçmek için iki de akülü araba bağışladı. Çocuk Polikliniğinin yenidoğan bebeklerin sarılık hastalığı kontrolü için ihtiyaç duyulan kan almadan kızılötesi ışınlarla ölçüm yapabilen tıbbi cihazdan 1 adet, tedavi gören yenidoğan bebek ve çocuk hastaların kanındaki oksijen düzeyini ölçen tıbbi cihazdan iki adet, yenidoğan bebek ve çocuklara verilen ilaçların hangi doz ve aralıklarla verileceğini düzenleyen 3 adet cihaz, çocuk hastaların ateşini kulaktan ölçmeye yarayan 10 adet ateş ölçer, yenidoğan bebeklerin sarılık hastalığının tedavisinde kullanılan fototerapi cihazından 1 adet, ameliyathanede ve doğum salonunda yenidoğan bebeğin vücut ısısını belirli derecede tutmak için 2 adet radyan ısıtıcı ve çocuk hastaların sıkılmaması için 2 adet akülü araba, İçimdeki Çocuk Derneği tarafından alınarak Çeşme Devlet Hastanesine bağışlandı.

"Bağışçılarımız bize hayat veriyor"

Dernek yöneticilerinden tıbbi cihazları ve akülü arabaları teslim alan Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, altı aydır görev yaptığı hastanenin güzel bir özelliği olduğunu vurgulayarak, "Bağışçılarımız bize hep hayat veriyor. Bugün de İçimizdeki Çocuk Derneğinin bize katkıları oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şanslı bir hastane olduğumuzu her zaman söylüyorum. Bu bağışların devam edeceğinden eminim. Yardımseverlerin katkılarıyla hastanemiz daha da modernleşecek" diye konuştu.

İçimdeki Çocuk Derneği Başkan Yardımcısı Aslı Yıldırım da yaptığı konuşmada, derneği 2014 yılında kurduklarını belirterek, "Derneğimizin kuruluşundan bu yana yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Başlangıçta bu yardımlarımızı dağınık bir şekilde yaptık. Sonradan aldığımız kararla yardımlarımızı hastanelere yapmaya başladık. İzmir’deki hastanelere yardımlarda bulunduk. Birkaç seferdir Çeşme Devlet Hastanesine yardımda bulunuyoruz. Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çizgenakat ile de bağlantı halindeyiz. İzmir’de yapılan bazı organizasyonların gelirleri derneğimize bağış olarak geliyor. Biz de bağış yapmaya karar verdiğimiz sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarını öğrenerek yardımımızı yapıyoruz. Bu malzemeleri de almadan önce Çeşme Devlet Hastanesini aradık. Çocuk Polikliniğinin ihtiyaçlarını öğrendik. Bize gönderilen listedeki tıbbi cihazları ve akülü arabaları aldık ve şimdi teslim ediyoruz. Daha önce de Çeşme Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinin odalarının tefrişatını yapmış ve fototerapi cihazı ve radyan ısıtıcı bağışlamıştık. Derneğimizin Başkanı Meral Müdüroğlu da bu teslimatta bulunmak istiyordu. Ancak kendisi yurt dışında olduğu için gelemedi. Kendisi yurt dışından döndükten sonra bir toplantı yapacağız. Çeşme Devlet Hastanesine tekrar bağış yapma konusunu görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Tıbbi cihazların ve akülü arabaların hastane yönetimine tesliminin ardından hastanede tedavi gören iki çocuk sevinç çığlıkları atarak akülü araba ile dolaşmanın keyfini çıkardı.