Çeşme Emniyet Müdüründen tatlı karşılama

Bayram tatili için Çeşme’yi tercih eden tatilcilerin sayısı 1 milyonu aştı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü de tatilcilerin huzur ve güven içinde tatillerini geçirebilmeleri için güvenlik tedbirlerini arttırdı. Alaçatı ve Çeşme Otoban girişleri ile eski İzmir yolundaki ’35 nokta’ olarak adlandırılan Çeşme girişinde 24 saat görev yapan emniyet ekipleri, trafik ve asayiş kontrolleri gerçekleştiriyorlar. Kontrollere, trafik ekiplerini yanı sıra, İzmir’den takviye ekip olarak gelen bisikletli ’Beyaz Kırlangıçlar’ da katıldı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Alaçatı otoban girişine giderek yapılan güvenlik kontrollerini yerinde inceledi. Bayram tatili için Çeşme’ye gelen tatilcilerle sohbet eden Alev, tatilcilerden yapılan güvenlik kontrollerinden memnun olup olmadıklarını sordu.

"Kötü maksatlı insanlar girmesin diye"

Tatilcilere güvenlik kontrollerinin nedenini de açıklayan İlçe Emniyet Müdürü Alev, "Valimizin, İl Emniyet Müdürümüzün ve Çeşme Kaymakamımızın bilgileri ve talimatları doğrultusunda, sizlerin güvenliği için kontrol yapıyoruz. İlçemize gelen insanların güvenli bir şekilde Çeşme’de bayram tatillerini geçirebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu uygulamaları, Çeşme’ye kötü maksatlı insanlar girmesin diye yapıyoruz. Eğer bir sıkıntınız, şikayetiniz olursa 155’i 24 saat arayabilirsiniz" dedi.

Vatandaş uygulamadan memnun

Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Alev, emniyet teşkilatının 24 saat görevde olduğunu da kaydederek, emniyet uygulamalarından herhangi bir şikayetleri olup olmadığını da sorması üzerine tatilciler, "Uygulamadan kesinlikle çok memnunuz. Bütün bunlar bizim ve çocuklarımızın huzur ve güvenliği için. Bizler de bu huzuru sağladığı için polislerimizin arkasındayız. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Alev, bir süre sohbet ettiği tatilci ailelere çikolata ve baklava ikram etti. ’Beyaz Kırlangıçlar’ da tatilcilerin çocuklarına yapboz hediye etti.

Tatilci çocuğa ’Kırmızı düdük’ tişörtü ve şapkası

Tatil için Çeşme’yi tercih eden bir ailenin çocuğu olan 8 yaşındaki Yunus Aydemir’e, ’Beyaz Kırlangıç’ ekibinde görev yapan kadın polis tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ kampanyasının tişörtü giydirilerek, şapkası takıldı. Yunus Aydemir’e kırmızı düdük de verildi. Alev, Aydemir ile konuşarak, kırmızı düdük kampanyasını anlattı. Alev, "Ailen ya da büyüklerin araba kullanırken, herhangi bir hata yaparlarsa, emniyet kemeri takmazlarsa, süratli araba kullanırlarsa, araba kullanırken cep telefonu ile konuşurlarsa kırmızı düdüğü öttüreceksin" dedi. Yunus Aydemir, daha sonra da polislerle birlikte düdük çaldı.