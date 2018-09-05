Çeşme, Eylül ayında da dopdolu ve hareketli

Her mevsimin ayrı bir tadının olduğu Çeşme’de, sonbahar mevsimini girilmesine rağmen yazı aratmayan hava sıcaklıkları okulların açılmasına az bir zaman kalmasına karşın tatilcilerin tatillerini uzatmalarına neden oldu. Konaklama tesislerinin havuzları ve Çeşme’nin birbirinden özel plajları, yaz sezonunu aratmayacak şekilde tatilcilerle dolmaya devam ediyor. Çeşme’nin insanı ferahlatan akşam esintisi ise Çeşme ve Alaçatı sokaklarında insanların rahatça dolaşmalarına neden olurken, kafe, bar ve restoranlarda ise Çeşme serinliğinde sohbetler gecenin geç saatlerine kadar uzuyor.

Öte yandan Çeşmeli turizmciler de, ilçenin her mevsiminin ayrı bir güzellikte olduğunu vurgulayarak, düzenledikleri kampanyalarla, misafirlerini Çeşme’nin güzelliklerini birlikte yaşamaya davet etti. Çeşme’nin, sadece 3-4 ay turizm yapan bir destinasyon olmadığını belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Çeşme denilince, hep akıllara 3 ay açık, 9 ay kapalı gibi bir imaj geliyor. Artık bu imajdan uzaklaşmaya başladık. Çeşme, eylül’de de, ekim’de de çok güzel. Çeşme, kasım, aralık, ocak, şubat’ta termali ile çok daha güzel. Çeşme, mart, nisan, mayıs’ta sörfüyle daha güzel. Alaçatı sokakları 365 gün güzel. Özellikle hafta sonlarında Alaçatı sokaklarını yaz havasında yaşamak mümkün. Dolayısıyla Çeşme’de yakın gelecekte 12 ay turizm olacaktır. Şu anda hedefimiz 6-7 ay. Ama önümüzdeki 5 yılda, Çeşme’de 12 ay turizmi sağlamanın mücadelesi içinde olacağız" diye konuştu.

"Çeşme’yi çok daha güzel günler bekliyor"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge de yaptığı açıklamada, Çeşme’de doluluğun eylül ayında da devam ettiğini vurgulayarak, "Çeşme, Alaçatı’sıyla, Ilıca’sıyla, her köşesiyle ayrı bir destinasyon. Çeşme’nin kıymetini bilmeliyiz. Biliyoruz, ama daha da dikkat etmeliyiz. Çeşme’yi çok daha güzel günler bekliyor" diye ifade etti.