Çeşme Halk Ekmek ’Askıda Ekmek’ uygulaması başlattı

Çeşme ilçesinde, ’Askıda Ekmek’ projesinin startı verildi. Bu proje kapsamında ise Halk Ekmek büfelerinden ekmek satın alan vatandaşların, fazla para vererek "Askıda Ekmek" uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz ekmek almalarına katkıda bulundukları bildirildi.

Belediye şirketi olan ÇEŞTUR Genel Müdürü Celal Coşkun, Halk Ekmek büfelerinde başlatılan ’Askıda Ekmek’ uygulaması hakkında bilgi vererek, "Askıda Ekmek uygulamamızı, büfelerimize astığımız ilanlarla da duyurmaya çalıştık; ama fiili olarak büfelerimize ekmek almaya gelemeyen ihtiyaç sahibi insanlar da var. Askıda Ekmek uygulamamızı, gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza yeterince duyuramadık" dedi.

"Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz"

Askıda Ekmek uygulamasını ihtiyaç sahiplerine duyurabilmek için mahalle muhtarları ile temasa geçtiklerini de açıklayan ÇEŞTUR Genel Müdürü Coşkun, "Muhtarlara telefon açarak, ’mahallenizde bulunan, sizin bildiğiniz ekonomik durumu iyi olmayan ailelere duyurursanız, askıdaki ekmekler, hem doğru adrese gider hem de hali vakti yerinde olanların; ama gözü doymayanların da kulağına kar suyu kaçırmamış oluruz’ dedik. Muhtarlarımızda, uygulamamızı ve düşüncelerimizi doğru buldular. Yardımcı olacaklarını söylediler. Muhtarlarımızın da yardımıyla, Askıda Ekmek’ten faydalananların sayısında artış oldu; ama ben yine de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bir taraftan ekmek almanın bütçesinde oluşturduğu sıkıntıyı ortadan kaldırarak, ekmek için ayırdığı parayı başka yerde kullanabilme imkanını sağlarken, diğer yandan da durumu biraz iyi olan insanların başkasına yardım edebilmenin verdiği hazzı yaşamasını sağlamış oluyoruz" diye konuştu.