Çeşme, kurtuluşunu gururla kutladı

İzmir'in Çeşme ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü gururla kutlandı.

16 Eylül Çeşme'nin Kurtuluş Günü töreni, Çeşme çarşısı girişinde bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Vekili Personel Asteğmen Fatih Oruç, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, AKP İlçe Başkanı İlter Etike, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Belediye Meclisi Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından, Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

"Kurtuluş heyecanını ilk günkü gibi hissediyoruz"

Dalgıç, "Bu mutlu günü bize yaşatan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve sevgi ile anıyorum. İşgalin sonlandırılışının yaklaşık bir asra yaklaştığı kurtuluşumuzun heyecanını hep ilk günkü gibi hissettiğimiz bu günümüz, Çeşmemizin, İzmirimizin, ülkemizin kurtuluşunu, özgürlüğümüzü dosta düşmana ilan ettiğimiz gündür" dedi.

Aegean Band ve Ferhat Göçer konseri

Resmi tören, şiirlerin okunması ve Sarı Zeybek Sahne ve Dans Sanatları Derneği'nin halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi. Ardından Çeşme Belediyesi önünde bir kokteyl verildi. Çeşme'nin kurtuluşunun 96. yılı nedeniyle düzenlenecek olan etkinlikler, 20.30'da Çeşme Amfi Tiyatro'da Aegean Band ve Ferhat Göçer konseri ile son bulacak.