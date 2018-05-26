Çeşme Marina’da yaz öncesi yangın tatbikatı

IC Çeşme Marina, Çeşme Liman Müdürlüğü, Ulusoy Liman İşletmesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün, Çeşme ilçesindeki Çeşme Marina’da ortaklaşa gerçekleştirdiği yangın tatbikatı, başarıyla sonuçlandırıldı.

Hazırlanan senaryoya göre, Çeşme Marina’nın içindeki pontonda bağlı bir teknede çıkan yangına ilk olarak Çeşme Marina Joker Botları müdahale etti. Yangın çıkan tekne, joker botlar tarafından çekilerek marina dışına çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Çeşme iskelesinin önünden geçen tekneye tazyikli suyla müdahale ederek, yangının şiddetini azaltmaya çalıştılar. Joker botlar tarafından çekilerek marina dışına çıkarılan tekneye Ulusoy romörkü de müdahale ederek, tazyikli suyla yangını söndürdü.

Öte yandan Çeşme Marina’nın joker botlarından birisi de yanan teknenin etrafına bariyer çekerek, tekneden denize dökülen yakıtın yayılmasını önledi.

Hazırlanan senaryonun başarı ile uygulandığı yangın tatbikatı, yarım saat kadar sürdü.