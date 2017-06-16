Çeşme Meydanında satranç gösterisi

Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası kapsamında, İzmir’in Çeşme ilçesinde 20 satranç sporcusuyla karşılaşarak simültane ??satranç gösterisi yaptı.

Çeşme Belediyespor Satranç Takımında yer alan 20 sporcu ile Cumhuriyet Meydanında satranç oynayan büyük usta lakaplı Sinisa Draziç’in gösteri maçı ilgi ile izlendi. 12 Haziran’da başlayan 5. Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvasında heyecan dolu karşılaşmalar devam ederken, turnuva kapsamında özel etkinlikler de turnuvaya renk kattı.

Sinisa Draziç’in Çeşme Belediyespor Satranç Takımının 20 oyuncusu ile yaptığı karşılaşma öncesinde bir konuşma yapan Türkiye Satranç Federasyonu Çeşme Temsilcisi ve Çeşme Belediyespor Satranç Takımı Antrenörü Mehmet Sarısaç, Cumhuriyet Meydanında ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Bu akşam Çeşme Open’da başarılı maçlar çıkaran Büyük Usta Sinisa Draziç, Belediyesporumuzun 20 oyuncusuyla oynayacak. Draziç, satranca geç başlayan satranç sporcularından birisi. 2000 yılında Uluslararası Usta, 2006 yılında Büyük Usta oldu. Kendisi katıldığı turnuvalarda üçyüzden fazla kupa kazandı" diyerek Draziç’i tanıttı.

Draziç, simültane gösteri öncesi kısa bir açıklama yaparak, Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvasına ilk kez katıldığını ve çok mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye’ye üçüncü kez geldim. Umuyorum ki Çeşme Open’a ilk ama son katılışım olmaz" dedi.