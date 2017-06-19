Çeşme Open Satranç Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası sona erdi.

6 gündür Çeşme’de satranç heyecanı yaşatan turnuvanın ödül töreni, kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Aya Haralambos Kilisesinde yapıldı. Törende bir konuşma yapan TSF Başkanı Gülkız Tulay, Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvasının TSF faaliyetlerinde yer aldığı çok önemli bir turnuva olduğunu vurgulayarak, "Turnuva beş yıl önce başladı ve her yıl değerine değer katarak devam ediyor. Hem Türkiye’de hem de uluslararası satranç arenasında, aranan, istenen ve beklenen bir turnuva haline geldi. Turnuva denildiğinde sadece maçlar akıla geliyor, ama 5. Uluslararası Çeşme Open Satranç Turnuvası’nda, bir satranç turnuvasında olanlardan çok daha fazlasına tanık olduk. 6 günlük turnuvaya çok fazla etkinlik eklendi. Etkinlikler, insanları burada bulunmaktan zevk alınır hale getirdi. Bundan sonraki turnuvalara da örnek teşkil etti. Bu turnuvanın arkasında kelimelerle ifade edilmeyecek kadar büyük emekler var. Çeşme meydanında simültane gösteri, 200 kişinin katıldığı yıldırım turnuva ve özellikle görmekten, içinde bulunmaktan büyük gurur duyduğum, büyük mutluluk duyduğum bir ilk yaşandı. Denizin üzerinde iki Büyük Usta satranç oynadı. Çeşme, ülkemiz için çok önemli kültürel, tarihi ve turistik değeri olan bir yer. Biz turnuva vesilesiyle belki de Çeşme’yi tüm dünyaya anlatıyoruz. Ülkemiz turizm anlamında sıkıntılı günlerden geçerken bu katkının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Törende, konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Dereceye girenlere tek tek ödüller teslim edildi. Ödül törenine, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Gençlik ve Spor Hizmetleri İzmir İl Müdür Yardımcısı Emin Küçük, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdür Vekili Nuri Büyükateş, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, IC Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, satranç sporcuları ve vatandaşlar katıldı.