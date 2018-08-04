Çeşme polisi uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, M.B.’yi İ.K. adlı şahsa uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. İki şahsı da gözaltına alan ekipler, İ.K. hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yaparken, M.B. ise sorgusunun ardından bugün Çeşme Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan M.B., çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.