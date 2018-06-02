Çeşme, sağlıkta sezona hazır

Dr. Bediha Salnur’un desteğiyle yaz sezonuna hazırlandı.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, yaz sezonu hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Birol, hastanenin en önemli birimlerinden birisi olan acil servis bölümünde her gün 3 pratisyen hekim ve hafta içi 4, hafta sonu da 5 hemşire ile diğer yardımcı personelle sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Başhekim Birol, sadece acil servis bölümünde 2017 yılında 140 bin hastanın muayene ve tedavi edildiğini de ifade etti.

Çeşme’nin yaz aylarındaki nüfusunun 500 binleri aştığına dikkat çeken Başhekim Opr. Dr. Atıl Birol, hastane personelinin büyük bir özveriyle sağlık hizmeti sunmaya devam ettiğini belirtti. Hastanenin birimlerinin verdiği sağlık hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Birol, hemodiyaliz biriminde şu anda, Pazar günleri hariç haftanın 6 günü 72 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini açıkladı. Birol, yaz aylarında ise 2 hemodiyaliz hekimi ile birlikte Pazar günleri hariç Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri üç adet; Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri iki adet hemodiyaliz seansı uygulanacağını da söyledi. Opr. Dr. Atıl Birol, yaz aylarında Çeşme’ye gelen yeni hemodiyaliz hastalarının taleplerinin de olanaklar ölçüsünde yerine getirilmeye çalışılacağını sözlerine ekledi.

Hastanede, diş polikliniği ve 17 ayrı poliklinikte uzman hekimler tarafından sağlık hizmeti verildiğini açıklayan Birol, 50 adet de nitelikli hasta yatağı bulunduğunu ifade etti.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde, 2 genel, 1 adet de lokal ameliyathanenin faal olarak hizmet verdiğini belirten Başhekim Birol, ayrıca 2 dijital röntgen cihazı, 1 bilgisayarlı tomografi cihazı, 1 adet kemik dansinometri cihazının radyoloji teknikerleri ve 2 adet ultrasonografi doppler cihazının da radyoloji uzman hekimleri tarafından hizmet verdiğini açıkladı. Birol, hastane laboratuvarında da, biyokimya uzman hekimi sorumluluğunda birçok tetkik yapıldığını sözlerine anlattı.