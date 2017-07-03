Çeşme Sahil Güvenlik’e batmayan bot

Kaçak göçmen sorununa karşı yoğun mücadele yürüten Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığına, Uluslararası Göç Örgütünün katkılarıyla bir Hollanda firmasına yaptırılan özel bir bot teslim edilerek, 15 Haziran tarihinden itibaren TCSG 902 adıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine girdi. Kaçak göç faaliyetinin önlenmesi için Uluslararası Göç Örgütünün katkılarıyla Hollanda şirketi Damen tarafından özel olarak üretilen TCSG 902 Sahil Güvenlik Botu, Çeşme körfezinde görev yapacak. Şu an için iki tane üretilen özel yapım botun ikincisi ise Bodrum Yalıkavak bölgesinde görev yapıyor. Alınan bilgiye göre, aynı özelliklere sahip dört adet bot da yapım aşamasında. Yapımı süren dört botun 2017 yılı bitimine kadar Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edilmesi bekleniyor.

Alabora olsa da eski konumuna dönüyor

Çok kötü hava şartlarında dahi denize açılabilme özelliğine sahip olan TCSG 902, hava şartları nedeniyle alabora olsa dahi tekrar eski konumuna geri dönebiliyor. Botun kesinlikle batmadığı ifade ediliyor. TCSG 902’nin bir önemli özelliği de, botun arka tarafında bulunan platformun açılarak deniz seviyesine kadar inebilmesi. Bu özellik sayesinde, kaçak göçmenler kolaylıkla denizden kurtarılabilecek. Botun bir diğer özelliği de pervanesinin olmaması. Bu özelliği sayesinde de, alabora olarak denize düşen kazazedelerin pervaneye takılarak yaralanmasının önüne geçildiği ifade edildi. Bot, su jeti denilen bir sistemle denizde yol yapabiliyor. Su jeti denilen sistemle, denizden bota emilen su, tazyikle denize püskürtülerek botun ilerlemesi sağlanıyor. Denizden su çekilirken herhangi deniz canlısının su püskürtme sisteminin içine girmemesi için ızgara sistemi olduğu da belirtilirken diğer su jeti sistemi ile çalışan botlarda ızgara sistemi olmadığı ifade edildi.

Son sistem

33 knot sürat yapabilen TCSG-902’de gece görüş kamerası da bulunuyor. Gece denizi aydınlatabilen güçlü ışık sistemine sahip olan botun, bir önemli özelliği de iki adet radara sahip olması. Botta su altı sonar sistemi de bulunuyor. Botun son teknoloji ürünü olması nedeniyle ihtiyaç duyulacak her türlü sisteme sahip olduğu öğrenildi.