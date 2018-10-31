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Çeşme'de 110 sığınmacı yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda, Yunanistan’ın Sakız Adası’na şişme botlarla kaçmaya çalışan toplam 110 sığınmacı yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda, Yunanistan'ın Sakız Adası'na şişme botlarla kaçmaya çalışan toplam 110 sığınmacı yakalandı.


İzmir'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 01.30 sıralarında Alaçatı açıklarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu müdahale ederek durduran Sahil Güvenlik ekipleri, botta bulunan 58 Suriye uyruklu sığınmacıyı, Çeşme İskelesi'ne getirdi.


Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alınan sığınmacılara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. İskelede işlemleri tamamlanan sığınmacılar, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Saat 05.00 sıralarında, yine Alaçatı açıklarında ikinci bir şişme bot belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri, botu durdurarak, 1'i Cezayir, 51'i de Suriye uyruklu toplam 52 sığınmacıyı Çeşme İskelesi'ne getirdi.


Çeşme İskelesi'ndeki çadırda ihtiyaçları karşılanan sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.


İki ayrı operasyonda yakalanan 110 sığınmacının, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

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