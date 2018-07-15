Çeşme’de 15 Temmuz anması

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen resmi programa, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Keçeci, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz, Daire Amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Resmi anma programı, Çeşme çarşısında bando eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüşün ardından, Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden resmi anma programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Aykut Şahin yaptı.

"Hüsrana uğratıldılar"

15 Temmuz gecesinde; ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçerek, milletin silahlarını millete doğrultup kanlı bir darbe girişiminde bulunulduğunu söyleyen Şahin, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleri ile, kararlı ve dik duruşları ile tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale’de, Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir. Türkiye’yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır" dedi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından, anma programının gündüz bölümü sona erdi.

Anma programı 02.00’da sona erecek

Anma programının akşam bölümü ise saat 22.00’de, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak olan akşam programında, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli öğretmen Oğuz Kapan tarafından slayt sunumu yapılacak. Anma programının akşam bölümünde, Garnizon Komutanlığı, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, saat 22.00 ile 02.00 arasında dönüşümlü olarak "Demokrasi Nöbeti" tutulacak. Akşam programında, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Çeşme İlçe Müftüsü Halil Kara tarafından 15 Temmuz şehitleri için dua okunmasının ardından ilçedeki tüm camilerden sela okunacak. Anma programı 02.00’de sona erecek.