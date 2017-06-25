Çeşme’de 28 kaçak göçmen daha yakalandı

Çeşme Körfezi’nde devriye görevi yapan TCSG Dost Sahil Güvenlik Gemisi, bugün ikinci kez kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişine engel oldu.

Saat 02.00 sıralarında şişme botla Sakız adasına kaçmaya çalışan 25 Suriyeli göçmen grubu yakalayan TCSG Dost Sahil Güvenlik Gemisi ekipleri, yine bugün, saat 18.00 sıralarında da Uç Burun açıklarında bir şişme bot belirleyerek müdahale etti. Sahil Güvenlik Gemisi’ne alınan 28 Afgan uyruklu göçmen, SAGET Sahil Güvenlik botuyla Çeşme iskelesine getirildi.

Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiler. Edinilen bilgiye göre, kaçak göçmenler, Jandarma Komutanlığı’nda yapılacak işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecekler.