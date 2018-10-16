Çeşme'de 29 Ekim Cumhuriyet Balosu hazırlığı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek olan ‘Cumhuriyet Balosu' için çalışmalar başladı.

Bu yıl İzmir'in Çeşme ilçesindeki 29 Ekim kutlamaları kapsamında Çeşme Çarşı girişinden başlayarak şık kıyafetleri ile Çeşme Meydanı'na kadar yürüyüp burada dans gösterisi yapacak olan çiftler çalışmalara başladı. Çakabey Kültür Merkezi'nde her çarşamba ve cuma, dans eğitmeni Oya Bab eşliğinde çalışmalarını devam ettiren katılımcılar, büyük gösteri için gün sayıyor.

Vals, Tango ve Zeybek danslarının inceliklerinin öğretildiği çalışmalar sonucunda 29 Ekim günü Çeşme Meydanı'nda görsel şölen yaşanacağı ifade edilirken, çarşamba günleri 18.00 ile 21.00, cuma günleri de 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Çakabey Kültür Merkezi'nde devam eden çalışmalar aralıksız sürüyor.

"Bayramımızı hep birlikte, coşkuyla kutlayalım"

Çeşme Kent Konseyi'nin Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a Cumhuriyet Balosu organize etmek için yaptığı teklif, Başkan'dan da destek aldı. Çeşme Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Çırağ konuyla ilgili olarak, “Çeşme Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç'a böyle bir teklifle gittik. Böylesine güzel bir etkinliğin kapalı kapılar ardında, salonlarda değil; halkla birlikte, halkla iç içe kent meydanında gerçekleştirilmesini arzu eden Başkanımızla bu güzel ortak çalışmaya imza atmaya hazırlanıyoruz” dedi.