Çeşme’de 46 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.00 sıralarında Kara Abdullah Burnu açıklarında bir şişme bot tespit etti. Botu müdahale ederek durduran ekipler, bottaki kaçak göçmenleri Çeşme iskelesine getirdi. Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlere Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından su ve yiyecek dağıtıldı.

“Suriyeliyim diye küçümsendim”

Kaçak göçmenlerin arasında bulunan Suriyeli Maher Shbabebe, zor şartlar altında yaşadıklarını belirterek, “Maaş bin lira, ev kirası bin 200 lira. Yemeğe, elbiseye para yetmiyor. Türkiye çok pahalı. Türkiye’de matbaada, asansör tamirinde, lokantada ve boya işlerinde çalıştım. Çalıştığım işlerde hep sıkıntı çektim. Suriyeliyim diye hep küçümsendim” dedi.

“Savaş yüzünden eğitimimi yarım bırakmak zorunda kaldım”

Suriye’de Türk Edebiyatı ve Dili bölümünde üniversite eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Hande Nur da 2 aydır Türkiye’de yaşadığını belirterek, “Savaş yüzünden eğitimimi yarım bırakmak zorunda kaldım. Şimdilik geleceğim yok. İzmir’de kalıyorum. Yurt dışında hayat şartlarının daha iyi olduğunu anlatıyorlar. Geleceğimizin daha iyi olacağını düşünerek yurt dışına geçmek istedim. Türkiye’de çalışmazsak yaşayamayız. Yurt dışında devlet her şeyi karşılıyor. Ev kirası, eğitim masrafları karşılanıyor. Çocuklara da yardım ediliyor. Yurt dışına kaçmak için 300 dolar ödedim. İzmir’de parayı ödedik. Bizi Çeşme’ye getirdiler. Ama yurt dışına geçemedik. Yakalandıktan sonra bize iyi davrandılar. Yiyecek ve içecek ihtiyacımızı da karşıladılar. Aslında insan kendi ülkesindeki yaşamı hiçbir yerde bulamaz. Herkes kendi ülkesine gitmek istiyor. Savaş biterse ülkeme geri dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ağabeyi kaçtı, o kaçamadı

Kaçak göçmenlerin arasında bulunan Muhammed Elmasry ise ağabeyinin beş gün önce Çeşme’den Sakız Adası’na geçtiğini belirterek, “Çeşme’ye ağabeyim Muntasar Bilah Elmasry ile birlikte gelmiştik. İkimiz kaçacaktık. Bizi dolandırdılar. 800 dolar aldılar. Ağabeyimi götürdüler, beni bıraktılar. Ağabeyim Sakız Adası’na geçti. Ondan haber alamadım. Arkadaşıyla görüşebildim. Herkes ailesiyle görüştü. Bir tek ağabeyim görüşemedi. Ağabeyimin 20 gün hapise atılacağını duyduk. Neden?” diye sordu.

Çeşme iskelesindeki kaçak göçmenler, Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alındılar. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.