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15 Nisan 2017 10:16

Çeşme’de 5 FETÖ’cü daha tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesi merkezli, Adana ve Antalya illerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 FETÖ/PDY terör örgütü zanlısından 5’i daha tutuklandı.

Çeşme’de 5 FETÖ’cü daha tutuklandı

15 Nisan 2017 10:16

Son tutuklamayla toplam tutuklu sayısı 8’e çıktı.


Çeşme Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Çeşme Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan zanlılar, 2 grup halinde Çeşme Adliyesi’ne çıkarıldı.


İlk gün Adliye’ye çıkarılan 8 kişilik gruptan, aralarında FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen’i traş eden berber İ.G., müteahhit M.G. ve esnaf N.G. tutuklanmıştı. İkinci gün Adliye’ye çıkarılan 8 kişilik gruptan da M.V.B., M.D., Ş.Ö., S.K. ve Ö.G. tutuklanırken, A.U.S., İ.Z. ve E.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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