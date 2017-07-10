Çeşme’de 56 sığınmacı yakalandı

TCSG 902 Sahil Güvenlik botu, Çeşme bölgesinde göreve başladığından bu yana ilk kaçak sığınmacı grubunu yakaladı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren TCSG 902 botu, saat 15.00 sıralarında Dalyan Mahallesi uç burun açıklarında bir şişme botu müdahale ederek durdurdu. Sahil güvenlik botunun arka kısmında bulunan ve deniz seviyesine kadar inebilen platform yardımıyla şişme bottaki sığınmacılar, suya düşme tehlikesi yaşamadan bota alındı. Sığınmacılar, ardından da Çeşme İskelesine götürüldü. Aralarında küçük yaşta çocukların ve kadınların da olduğu sığınmacılara su ve yiyecek verilerek ihtiyaçları giderildi.

Sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.