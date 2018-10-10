Çeşme'de 67 göçmeni kaçırmak isteyen iki Suriyeli tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 67 Suriyeli kaçak göçmen ve göçmenleri kaçırmak isteyen 2 Suriyeli insan taciri şüphelisi operasyonla yakalanırken, mahkemeye çıkarılan 2 insan taciri de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı göçmen kaçakçılığını önlemek için yaptığı araştırma ve çalışmalar sonucunda, Dalyan Mahallesi'nde şüpheli 1 otomobil ve 2 hafif ticari aracı durdurdu. Araçlarda yapılan incelemeler sonucunda; Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmen ile birlikte Suriye uyruklu olan F.B. (18) ve H.K. (34) adlı şahıslar insan taciri oldukları şüphesiyle yakalandı.

Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, insan taciri şüphelisi 2 Suriyeli gözaltına alındı. Şüpheli insan tacirlerinin yapılan sorgulaması sonucunda, kendilerine bir araç kiralayarak veren; ancak suça dahil olmayan V.A. (19) ve kendilerine yardım ettiği şüphesiyle U.B. (25) İzmir'de yapılan operasyonla gözaltına alınarak Çeşme'ye getirildi.

Şüpheli şahıslar, yapılan sorgularının ardından Çeşme Adliyesine getirildi. V.A., Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, U.B. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. İnsan taciri şüphelisi F.B. ve H.K. de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.