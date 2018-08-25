Çeşme’de 69 yıllık toplu bayramlaşma geleneği yaşatılıyor

Uzun bir süre ara verildikten sonra, Dursun Santürk’ün çabalarıyla 2006 yılında yeniden başlatılan ve bu yıla kadar kesintisiz süren geleneksel bayramlaşma törenine Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ve çok sayıda Ilıcalı katıldı.

İlk toplu fotoğraftan sadece bir kişi sağ kaldı

Ilıcalıların dedelerinden, babalarından devir aldıkları toplu bayramlaşma törenine katılanlar arasında en yaşlı Ilıcalı, Yazar Mehmet Culum’un annesi 93 yaşındaki Rabia Culum olurken, 1949 yılında yapılan bayramlaşmanın ardından çekilen toplu fotoğraftakilerden ise sadece Bahir Uysal sağ kaldı.

İlk toplu fotoğrafın çekildiği yıl 1,5 yaşında olduğunu söyleyen Bahri Uysal, "Çok küçük olduğum için o fotoğrafla ilgili hatırladığım hiçbir şey yok. Yıllar sonra o fotoğrafı amcamın koleksiyonunda gördüm. Hemen o fotoğrafı çoğaltarak Ilıcalılara dağıttık. Böylelikle herkesin o ilk toplu bayramlaşmadan haberi oldu. Uzun bir süre ara verildikten sonra, 2006 yılından bu yana toplu bayramlaşma geleneğini yaşatarak toplu hatıra fotoğrafımızı çektiriyoruz. Gençlere de örnek oluyoruz. Bu vesile ile yaşlısı genciyle Ilıcalılar bir araya geliyorlar" diye anlattı.

"Umarım sonsuza kadar devam eder"

Ilıcalıların geleneksel bayramlaşması ile ilgili görüşünü açıklayan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Bu güzel gelenek, umarım sonsuza kadar devam eder. Gençlerin, yaşlıların birlikte olduğu geleneksel bayramlaşma, toplu hatıra fotoğrafıyla da ölümsüzleştiriliyor. Bu toplu bayramlaşma, Ege bölgesinde pek görülmeyen bir gelenek. Çok güzel bir tablo. Tadına doyulmaz bir bayram günü yaşıyoruz" diye konuştu.

"Ilıcalılar, Mustafa Kemal’i fahri hemşehri ilan etmişti"

Geleneksel bayramlaşma törenine katılan CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran da yaptığı açıklamada, "Ilıca, Çeşme’de turizmin başladığı ilk yöremiz. Günümüzde giderek azalan, hatta bitme noktasına gelen, insan ilişkilerine, komşuluk ve akrabalık ilişkilerine Ilıcalılar, her zaman olduğu gibi yine sahip çıkıyor. Bu kalabalık bayramlaşmada, hep birlikte kucaklaşarak, bayram sevinci yaşıyorlar. Ilıca’nın bir önemi de, İzmir suikastinden sonra, Gazi Mustafa Kemal, en güvenli yer olarak belirlenen Ilıca’da, Madam Kramer’in evinde kalıyor. Ilıcalılarla 8 gün geçiriyor. Rasim Palas’ta her gece Mustafa Kemal şerefine valsli geceler düzenleniyor. Ilıcalılar kendisini fahri hemşehrisi ilan ediyor. Ve Ilıcalılar Mustafa Kemal’i hiçbir zaman unutmuyor, unutmayacak" şeklinde konuştu.

"Geleneğin gençlerimiz tarafından yaşatılmasını diliyoruz"

Dört romanı bulunan Çeşmeli Yazar Mehmet Culum da geleneksel bayramlaşma töreni hakkında bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Ilıcalıların toplu bayramlaşması, 13 yıldır kesintisiz devam eden ve giderek köklü bir gelenek haline gelen güzel bir uygulama oldu. Biz Ilıcalılar olarak, bu kökleşen gelenekten çok mutluyuz. Toplu bayramlaşmaya artık misafirlerimiz de katılıyorlar. Ilıca’yı sevenler, Ilıca aşıkları, Ilıca’da tatilini geçirenler de bayramlaşmamıza katılıyorlar. Bu toplu bayramlaşmaya, dedelerimiz, babalarımız 1949 yılında başlamışlar. O zaman Cumhuriyet Bayramı’nda bir araya gelmişler. O dönemde çekilmiş bir toplu fotoğraf elimizde var. O fotoğraftakilerden sadece Bahir Uysal günümüzde yaşıyor. O zaman 1,5 yaşındaymış. İlk toplu bayramlaşmadan sonra 50 küsur yıl ara verilmiş. Ilıcalı Dursun Santürk’ün girişimiyle 2006 yılında, yalnız erkeklerle, bir yaz günü kendiliğinden gelişen ve kahvelerden insanların toplanarak bir araya gelmesiyle bir toplu bayramlaşma oldu. 2006 ve 2007 yıllarında sadece erkekler katılmıştı. 2008 yılından itibaren, eşlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz de katılarak, kadınlı erkekli toplu bayramlaşma yapıyoruz. Geçen yıl yaptığımız bayramlaşmaya 100’e yakın Ilıcalı katıldı. Bu geleneğin gençlerimizin tarafından da sürdürülmesini arzu ediyoruz."

Yapılan açıklamaların ardından Ilıcalılar, geleneksel toplu fotoğraflarını çektirdiler.