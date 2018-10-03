Çeşme'de 92 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan iki ayrı grup olmak üzere toplam 92 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk göçmen grubu saat 02.00 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot içinde yakalandı. Şişme botu müdahale ederek durduran Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 40 kaçak göçmeni Çeşme iskelesine getirdi. Suriye, Irak ve Eritre uyruklu oldukları tespit edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İkinci göçmen grubu ise saat 09.00 sıralarında Uçburun açıklarında şişme bot içerisinde yakalandı. Şişme bottaki 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. Aralarında çok sayıda küçük çocuk ve kadının da olduğu Suriye ve Filistin uyruklu kaçak göçmenler Çeşme İskelesi'ndeki çadıra alındı.

Kaçak göçmenlerin ihtiyaçları, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından karşılandı. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.