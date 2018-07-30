Çeşme’de adisyonlara ’kişi başı 50 lira müzik bedeli’ tartışması

Alaçatı Mahallesi’nde bazı gece kulüplerinin müşterilerinden ’müzik bedeli’ adı altında ücret istediği ve işletmelerin, ’müzik bedeli’ olarak adisyonlara kişi başı 50 lira yansıttığı haberleri tartışma oluştururken, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de bir açıklama yaparak, Çeşme’ye yargısız infaz yapıldığını belirterek, ispat edilmesini istedi.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, bu tür haberlerin adet haline geldiğini söyleyerek, "Çeşme’de her yıl sezon ortasında veya sezon sonuna doğru bu tür spekülasyonlarla karşılaşıyoruz. Adisyonda müzik ücreti geçtiğini ispatlamaları gerekir. Masa başında, duyumla haber yapmak olmaz. Sistematik bir şekilde her yaz Çeşme’ye vurmaya çalışıyorlar. Geçen yazın sonunda bir sanatçı çıkmış Atatürk Havalimanı’nda, ’Alaçatı’da herkesten adım başı para alınıyor’ diyordu. Var mı bunun ispatı? Şimdi de müzik parasını gündeme getirdiler. Getirin adisyonu. Haberi yazan arkadaşımız kiminle görüştü? Bizlerle mi görüştü? Esnafla mı görüştü? Şikayetçi arkadaşla mı görüştü? Zabıtayla mı görüştü? Kimseye sormadan bu yapılan infazdır. Her seneki gibi bir infaz gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

"Her işletmede menü var"

İşletmelerin önünde fiyatları gösteren menülerin olduğuna dikkat çeken Başkan Köfüncü, "Bakarsınız menüye, ’Bu bana uyuyor’ dersiniz ve işletmeye girersiniz. Birçok yerde artık fiyat tarifesi var. Müzikli yere gidiyorsanız bunun rakamı ayrı, müziksiz yere giderseniz rakamlar ayrı. ’Ben kafamı dinlemek istiyorum, müzik istemiyorum’ diyorsanız, ona göre restoranlarımız var. Beach Club’larda gece 03.00’e kadar eğlence var. İnsanlar istediği yerde, istediğini yeme içme imkanına sahip. Ama yiyip içtikten sonra, ’müzik bedeli’ adı altında ayrıca para alındığına ben inanmıyorum. Varsa da bana göstersinler. Önümüze bir ispat koysunlar. İspat olmadan Çeşme’yi, Alaçatı’yı karalamak çok kolay. Her nedense sezon ortasında bu tür spekülatif haberler yapıyorlar. İnsanlar huzur ararken, etrafına bir ayna koysun, kendilerine baksınlar. Ondan sonra huzuru bulsunlar. Biz de ne yazık ki öyle değil" ifadelerini kullandı.

"İspat edin, gereğini yapalım"

Çeşme ve Alaçatı’ya yargısız infaz yapıldığını ifade eden Köfüncü, "Eğer doğruluk payı varsa, yetkililer gereğini yaparlar. Mekanın ismini ve adisyonu önümüze koysunlar. Sevgili Kaymakamımız da Belediye Başkanımız da Esnaf Odası olarak biz de kimle ilgiliyse konu, yerinde incelemeyi yapalım, yerinde cezasını keselim. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. O işletmeyi ikaz edelim. Ama ispat olmadan böyle bir şeyi kabul edemiyorum. Sadece belgesiz şikayetle, kulaktan dolma dedikoduyla yargısız infaz olmaz. İspat ortaya koyarlarsa o zaman başka" dedi.

"Çeşme’de her keseye göre yer var"

Geçtiğimiz yılda ıstakozlu hamburger konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Köfüncü, "İşletmeye gittik, baktık. Menüde yazıyordu. Istakozlu hamburger 240 lira, normal hamburger de 35-40 liraydı. Normalini yemeyip, ıstakozlusunu yiyorsan, ben ne yapabilirim? Menüye bakmadan yersen, yedikten sonra itiraz etmek ne kadar doğru? İşletmenin birisi 500 liraya pizza satıyor. Bir gurme ya da yazar, özel olarak onu yemek için geliyor. İşletme menüsüne fiyatını yazmış. Bütçene uygun değilse yemezsin. ’Neden fiyatı bu kadar yüksek?’ deme hakkına sahip değilsin. Çeşme’de 13 liraya da karnını doyurabilirsin, 230 liraya da, 2 bin liraya da doyurabilirsin. Çeşme’de her keseye göre yer var" şeklinde konuştu.