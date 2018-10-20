Çeşme'de Aşk Festivali'ne yoğun ilgi

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenen 4. Aşk Festivali'nde Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Başkan Dalgıç, hoşgörü, dostluk, sevgi mesajı verdi.

Çeşme Belediyesinin “9 Durak 9 Deneyim” projesi kapsamında düzenlediği 4. Aşk Festivali Dalyan Mahallesi'nde renkli görüntülerle başladı. ‘Aşk' temasıyla dikkat çeken etkinlikte birbirinden renkli stantlar ve etkinlikler yoğun ilgi gördü. Çok sayıda Çeşmeli'nin katılığı kortej yürüyüşü ile başlayan 4. Aşk Festivali'ne Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bando müziği eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü sırasında esnafa ve vatandaşlara kırmızı güller dağıtıldı. Dalyan sahilindeki balık restoranlarının önündeki yolun kırmızı balonlarla kalp şeklinde süslendi. Her restoranın önündeki kalp şeklinde giysiler giymiş animatörler, Aşk Festivali'ne renk katarken vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekilmek için adeta sıraya girdi.

"Çeşmemizden herkese hoşgörü, dostluk, sevgi ve aşkla sesleniyoruz”

Renkli görüntülerin oluştuğu kortej yürüyüşünün ardından Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, 4. Aşk Festivali ile ilgili yaptığı açıklamada, “9 Durak 9 Deneyim projemiz kapsamında 4. Aşk Festivalimizi coşkulu bir kortej yürüyüşü ile başlattık. Etkinliklerimizin coşkusu her sene artarak devam ediyor. Bu günlerde ülkemizde hem ekonomik sıkıntılardan hem de gelişen diğer olumsuzluklara rağmen biz Batı'nın en ucundaki güzel ilçemiz Çeşmemizden herkese hoşgörü, dostluk, sevgi ve aşkla sesleniyoruz.Bugün ve yarın birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek olan festivalimizde hep birlikte keyifli zaman geçireceğiz” dedi.

Söyleşi ve dans gösterileri yoğun ilgi gördü

Dalyan sahilinde açılan stantlarda ev ürünü yiyecekler ve hatıra eşyaları gün boyunca festival ziyaretçilerinin beğenisine sunulurken; Grup Çöp Kutusu'nun keyifli mini konseri, ünlü yazar Aret Vartanyan'ın “Doğru İnsan Gerçek Aşk” konulu söyleşisi ve Tango ile Flamenko dans gösterileri ile keyifli saatler yaşandı. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen çok sayıda vatandaş etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

4. Dalyan Aşk Festivali kapsamında yarın da devam edecek olan etkinlik programında yine tango ve flamenko dans gösterileri yer alacak. Grup Son Dakika'nın müzik ziyafeti sunacağı etkinlikte, Psikiyatr Dr. Gülcan Özer “Herkes kendi hayatının kahramanı” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Füsun Demirel, Mert Küçülmez ve Serpil Özcan'ın sahneleyeceği “Aşk Dersleri” adlı tiyatro oyunu ile de festival sonlanacak.