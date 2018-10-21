Çeşme'de Aşk Havası Esti

Çeşme Belediyesi'nin ‘9 Durak 9 Deneyim' projesi kapsamında bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Dalyan Aşk Festivali'nin 2'nci gününde de aşk havası esti.

İlk güne göre daha yoğun geçen 4. Aşk Festivali'nde yöresel ürünlerin satıldığı stantlar yine ziyaretçilerle dolup taştı. Güzel havayı fırsat bilip değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hem Çeşme'nin cennet köşelerinden Dalyan'ı gezerek vakit geçirdi hem de festival kapsamında düzenlenen etkinliklerle keyif dolu anlar yaşadı.

4. Aşk Festivali'nin ikinci günü Grup Son Dakika'nın sahne performansıyla başladı. Birbirinden eşsiz melodilerin ritmine kendini kaptıran vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Günün ikinci etkinliği ise söyleşiyle devam etti. “Herkes Kendi Hayatının Kahramanı” ve “İnsan Halleri” kitaplarının yazarı Psikiyatr Dr. Gülcan Özer, kadın-erkek ilişkileri üzerinden örnekler vererek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. İnteraktif olarak gerçekleşen söyleşide dinleyiciler Psikiyatr Dr. Gülcan Özer'e sorular yönelterek ilişkiler konusundaki genel farkındalıklarını arttırdılar.

Müziğin coşkusu herkesi birleştirdi

Eğlence ritminin hiç düşmediği festivalde Flamenko Dans Gösterisi ile coşku daha da arttı. İspanyol ezgileri eşliğinde gerçekleştirilen dans gösterisi herkesi büyüledi. Alkışlarla ritm tutan vatandaşların gösteriye ilgisi oldukça yoğundu.

Sonrasında gerçekleştirilen Ritim Grubu Gösterisi'nde ise 7'den 70'e herkesin yüzündeki coşkuyu görmek mümkündü. Özellikle ‘İzmir Marşı'nı Ritim Grubu önderliğinde hep bir ağızdan söyleyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdular.

Tango Dans Gösterisi'yle devam eden 4. Aşk Festivali, ‘Aşk Dersleri' adlı tiyatro oyunu ile sona erdi.