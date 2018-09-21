Çeşme'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediye, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenledi.

Çeşme Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği etkinliğe, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Kent Konseyi Mahalle ve Muhtarlar Meclisi Başkanı ve Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, Belediye Meclis üyeleri, öğretmenlerinin gözetiminde çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Kaymakam Kara, “Sevgili gençler, kendini genç hissedenler ve Çeşmeliler, bugün burada tüm Avrupa'da olduğu gibi Çeşmemizde de otomobilsiz, motosikletsiz bir şekilde insanların bir yerden bir yere ulaşabileceğini bu etkinlik sayesinde görmüş olacağız. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüyorum ki bu etkinlikte her yaş grubundan insanımız yer alıyor. Bundan sonra hayatımızın belirli bir kısmını bisikletle ya da yürüyerek geçirirsek hem sağlık hem de çevre bakımından bizim de dünyamıza bir katkımız olacaktır. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Çeşme'de birçok noktaya yürüyerek ya da bisikletle ulaşmak mümkün"

Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç da, “Bu etkinlik ne bir yürüme ne de bir bisiklet yarışı. Hepinizin bildiği gibi Avrupa Hareketlilik Günü sebebiyle burada toplandık. Avrupa Hareketlilik Günü aslında alternatif ulaşım araçlarını kullanma günü. Aynı zamanda motorlu araçlardan bir nebze de olsa uzaklaşmak için ideal bir gün. Biz de Çeşme Belediyesi olarak bu anlamlı günde en azından yürüyerek ya da bisiklet kullanarak aktif olmak için böyle bir etkinliği organize ettik. Çeşme'de yaşayan insanlar olarak çok şanslıyız. Çünkü her noktamız birbirine yakın. Örneğin Musalla Mahallesi'nde oturan arkadaşımız yürüyerek kolaylıkla işine ulaşabilir. Böylelikle hem ilçemizdeki otopark sorununu çözmüş olur, hem de gaz salınımlarından dolayı çevreye verdiğimiz zararı azaltmış oluruz. Bunun farkındalığını oluşturmak için de güzel ilçemiz Çeşmemizde sizlerle birlikte böyle bir etkinliğe imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşün Çeşme çarşısı girişinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan bölümüne protokol üyeleri de eşlik ettiler. Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren çok sayıda bisikletli, kale ve marina önünden geçerek, çevre yolu güzergahından Ilıca yoluna çıktılar. İki trafik aracının da eşlik ettiği bisikletli grup, Ilıca yolu üzerindeki trafo kavşağından Çeşme yönüne doğru geri döndüler. Çok sayıda öğrencinin de bulunduğu bisikletli grup, Çeşme çarşısı girişindeki meydana kadar pedal çevirdiler. Yürüyüşe katılan grup ise, Çeşme çarşısı, Kale, Marina, çevre yolu güzergahını izleyerek, Migros kavşağından Çeşme çarşısı girişindeki meydana kadar yürüdüler. Yürüyüş ve bisiklet grubunun gerçekleştirdiği etkinlik, çarşı girişindeki meydanda zumba eğitmeni Burçay Cesur Yapıcıoğlu öncülüğünde yapılan zumba ile sona erdi.