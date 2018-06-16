Çeşme’de bayram bereketi

Arife gününden itibaren Çeşme’ye gelmeye başlayan tatilciler, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek, günübirlik tekne turlarına ve plajlara akın ettiler. Günübirlik tur teknelerini tercih eden tatilciler, Eşek Adası, Makri Ada, Mağaralı Ada’nın berrak koylarında yüzerek serinlediler. 20 metre derinliğe kadar giden mağara tatilcilerin büyük ilgisini çekerken, birçok tatilci mağaranın içine yüzerek, keşifte bulundular.

Gezi teknelerinde gün boyunca çalan müzikle oynayarak tekne turunun keyfini çıkaran tatilciler, oryantal şovla da eğlencenin doruğuna ulaştı.

Sokaklarda insan seli

Öte yandan Çeşme’nin markalaşmış mahallesi tatilcilerin en çok tercih ettiği yer olurken, Alaçatı sokaklarında adeta izdiham yaşandı. Alaçatı’yı tercih eden tatilciler, Alaçatı’nın tarih dar sokaklarında gezerken, Rum mimarisinin bütün özelliklerini günümüze kadar taşıyan taş evlerini de fotoğrafladılar. Alaçatı’daki kafe, bar ve restoranlarda ise oturacak yer bulmakta zorlanan tatilciler, gecenin geç saatlerine kadar tatilin keyfini çıkardılar.Çeşme çarşısı, Çeşme sahili ve Çeşme Marina da tatilcilerle dolarken, gün boyu hareketlilik eksik olmazken, esnaf da bayram bereketi yaşadı.

Tatilcilerin yaz tatillerine, önümüzdeki hafta sonu yapılacak seçimler nedeni ile kısa bir ara vermeleri, ardından da Çeşme’nin ve Alaçatı’nın tadını doyasıya çıkarmaları bekleniyor.